限貸令新政漸發威！8月六都買賣移轉量月減7.6% 專家：Q4恐更大落差

受民俗月等因素影響，五大都會區房市買氣下滑，據六都地政局最新數據，六都8月買賣移轉棟數共達24,527棟，整體較上月相比下滑7.6%，其中僅台南市月增率呈現增幅，其餘都會區與上月相比全數下滑。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，8月在各行庫水位限縮，加上前景不確定，民俗月影響到8月買氣相對大；隨著政策緊縮不動產授信水位，認為第4季移轉量恐出現更大落差。

六都8月買賣移轉棟數為24,527棟，月減7.6%、年增21.4%；以區域來看，據六都地政局統計，台北市7月買賣移轉棟數為2,560棟，月減13.3%、年增19.9%；新北市買賣移轉棟數為5,747棟，月減3.9%、年增20.4%；桃園市買賣移轉棟數為4,727棟，月減5.3%、年增30.1%；台中市買賣移轉棟數為4,996棟，月減16.3%、年增22%；台南市買賣移轉棟數為2,510棟，月增8.4%，與去年同期相比則未有變化。

徐佳馨指出，六都8月買賣移轉棟數與上月相比，僅台南呈現漲幅，顯示銀行滿水位問題，致使民眾貸款排隊情形嚴重，加上傳統民俗月更降低消費者看房意願，致使都會區買氣皆有不同程度下滑。

惟觀察各都8月單月買賣移轉棟數，徐佳馨表示，其中包含桃園、台中、台南及高雄等都會區，皆創14年來同期新高，顯示自去年「新青安」所帶起的房市多頭，仍是持續火熱，加上疫情後2020~2022年的新案交屋潮陸續於下半年體現，致使買賣移轉棟數仍創同期新高。

針對民俗月買賣移轉棟數仍維持漲幅的台南市，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，台南市8月移轉棟數表現以安南、歸仁以及永康區表現最為亮眼，此三處行政區皆受惠於產業議題，其中安南區本身有台南科技工業區，歸仁、永康鄰近南部科學園區，三區磁吸高科技人才移入，房市具話題性，受建商青睞紛紛進駐插旗，三區過去還曾是台南市開工量最高的行政區，適逢近期新案陸續交屋，進而衝高區域移轉棟數量體。

賴志昶表示，下半年房市走向仍視乎政經局勢，目前股市表現受國際局勢衝擊有不小幅度波動，加上政府維持打炒房態勢，央行端也動作頻頻，銀行是否順應民意而放寬借款大門仍不明朗，下半年房市表現相當詭譎多變。