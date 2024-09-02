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生策會發布臺灣生醫產業上半年總營收1590億元 年增7.3%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

生策會2日發布最新統計，臺灣生醫產業2024年上半年表現穩健成長，總營收達到1,589.9億元，同比增長7.3%。其中「藥品製造/新藥研發」、「醫材製造/研發」和「醫療通路/產品經銷」三大領域營收佔比排名前三大，合計營收佔比79%。

生策會也公布，生醫產業2024年上半年營收排名前三的企業：美時公司（1795）以89.41億元的總營收位居榜首，其次是大樹公司（6469），總營收為84.38億元，保瑞（6472）78.85億元位居第三。

生策會統計指出，2024年上半年，台灣生醫產業上市櫃(含興櫃)企業總數達224家，總營收為1589.9億元，較2023年同期的1481.69億元增長7.3%，增加108.21億元。

其中「藥品製造/新藥研發」共計76家企業，總營收533.0億元，為生醫產業最大族群；其次是「醫材製造/研發」共計68家企業，總營收366.02億元；排名第三的「醫療通路/產品經銷」類共計19家企業，總營收358.2億元。

生策會針對生醫產業共歸納為九大類，針對各領域的平均營收也做出排名，第一名是「醫療通路/產品經銷」，19家企業平均營收18.85億元；其次是「原料藥」七家企業，平均營收9.94億元；第三名是「食品生技及預防保健品」13家企業，平均營收8.93億元。

針對九大領域同期營收成長率，生策會統計顯示，成長最快的三個領域分別是：「農業生技/農科健康」，成長35.08%；其次是「細胞療法/細胞儲存服務」，成長25.58%；第三為「生技服務/基因檢測服務」，成長8.93%。

生醫產業2024年上半年營收排名前三的企業：美時公司以89.41億元的總營收位居榜首，其次是大樹公司，總營收為84.38億元，保瑞78.85億元位居第三。營收排名前20大企業中，有6家新進榜公司：和迅、藥華藥（6446）、金萬林-創（6645）、聯合（4129）、晨暉生技以及達爾膚（6523）。

就領域別來看，「藥品製造/新藥研發公司」數量最多，共有9家，其次醫材製造/研發和醫療通路/產品經銷各四家，食品生技及預防保健品2家，原料藥1家。就上市櫃分布：上市公司共有11家，上櫃公司有9家。

生策會最後總結指出，臺灣生醫產業在2024年上半年表現出穩健增長，藥品製造和醫材製造領域繼續保持其在產業中的主導地位，同時新興領域如農業生技、和細胞療法展現出顯著的增長潛力。儘管部分領域如醫學美容/藥妝保健出現小幅下滑，整體而言，產業正向高科技和高附加值方向轉型，展現出積極的發展前景。

營收 農業生技

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