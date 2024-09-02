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政府推淨零碳排 營建業：只看到棍子吃不到胡蘿蔔

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
內政部與中興大學合辦「自然碳匯及低碳建築研討會」，營建及建築相關業者代表，出席踴躍，記者陳秋雲／攝影
內政部與中興大學合辦「自然碳匯及低碳建築研討會」，營建及建築相關業者代表，出席踴躍，記者陳秋雲／攝影

內政部與中興大學合辦「自然碳匯及低碳建築研討會」，數百名相關產業公會代表與會。業者表示，政府推動碳匯與低碳，業者「只看到棍子，吃不到胡蘿蔔」，不知道如何計算碳排標準語適合工法。內政部長劉世芳說，2050年淨零排碳，營建業扮演重要角色，政府先從公有建物如社會住宅做起，公部門當領頭羊，才叫得動民間企業。

大台中不動產公會理事長王至亮說，企業淨零ESG（環境保護、社會責任及公司治理），政府的「棍子與胡蘿蔔」都要有，目前「只看到棍子」。

他建議，2050年要達到淨零排碳，希望能與「綠色金融3.0」結合，讓取得綠築標章的建商與購屋消費者享有更寬鬆的貸款利率；賴清德總統說沒有限貸令，但很多消費者借不到錢，或銀行要到年底才撥款，消費者很辛苦，這種情況對賴總統來說不太理想。

全國建材公會理事長陳東慶說，內政部15年前就推綠建材標章，業者反映綠材標章是好產品，但現在已有建材但理還用舊版本 ，「胡蘿蔔很多但吃不到」，有的建材很好但沒標章，拿想材料卻沒辦法通過綠建築，法規應與時俱進。例如磁磚用量大，建築從內到外占40%，不少產品符合綠建材，但未被認定，價格無法反映成本。

台南市土木技師公會理事長許引絃認為，建築的總碳排放量如何計算，且應培育專業人才；台中市租賃住宅同業公會則反映既有的房屋部分，應早日提出建築物效能減碳的措施與制度。

劉世芳表示，台灣2050年要達到淨零排碳，營建業扮演重要角色。減碳要從公有建物、設施做起，公部門要當領頭羊才叫得動民間企業。

劉世芳說，總統已成立氣候變遷委員會，要跟上國際潮流。營建業對低碳建築或減碳有疑慮 ，藉研討會告訴業者「方法對了就做得到」；例如2023年推出社宅都符合節能減碳，碳排量可到零，內政部會跟營建業者自然保育業者合作，貢獻心力。

環境部氣候變遷署組長周仁申指出，明年建築與營造業都未納入徵收碳費的對象，但上游產業徵稅，營建成本會增加。目前碳費審議委員會預訂9月議定課徵標準，希望10月有定論。

針對業界反映不知如何計算建築碳排量，內政部築研究所表示，根據國際標準，從建築設計就開始計算，如果不符低碳材料與工法，就會馬上導正。今年7月已試辦，針對10棟建物從設計到使用維護作成紀錄，未來如何評估將與各公會與學會協議合作。目前已有1100種盤查碳足跡，持續增加。

大台中不動產公會理事長王至亮，建議推淨零碳排應結合綠色金融3.0，給業者與消費者放寬貸款優惠。記者陳秋雲／攝影
大台中不動產公會理事長王至亮，建議推淨零碳排應結合綠色金融3.0，給業者與消費者放寬貸款優惠。記者陳秋雲／攝影

內政部 減碳 營建業

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