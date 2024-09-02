快訊

新北弱勢家庭父子雙雙陳屍臥室 次子無法回答問題

新北8月房市交易移轉棟數減少3.90% 其中林口減量第一

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市8月房屋成交量減少第一名為林口區。照片為林口區重劃區一帶。圖／新北地政局提供
新北市8月房屋成交量減少第一名為林口區。照片為林口區重劃區一帶。圖／新北地政局提供

房市話題近期不斷，尤其是新青安政策更讓不少民眾加入討論，新北地政局公布境內最新房市數據，8月交易移轉棟（戶）數減少3.90%，其中林口減少最多，主因應為新成屋及中古屋移轉數減少所致。

地政局表示，2024年8月房市交易移轉棟數共計5747棟，較113年7月減少233棟，減少幅度3.90%。其中交易移轉棟（戶）數以林口區、中和區、板橋區減少較多，與今年7月相較分別減少120棟、102棟、91棟。

地政局分析，原因係因8月份新成屋及中古屋移轉棟（戶）數減少所致；另以交易案件量來看，新北市今年8月交易件數為6151件，較今年7月減少23件，減少幅度0.4%。

地政局補充，民眾若想了解新北市各行政區本月及上月買賣成交案量情形，可至新北不動產愛連網了解相關細節。

房市

延伸閱讀

新北通學廊道改善但過馬路仍考驗 民代籲加強專用時相

瑞莎曝新北訓練場夏天42度 出借場地校方：看到很寒心

捍衛本土植物 新北從林口開始終結外來種小花蔓澤蘭

包種茶入蛋撻、滷味 2024新北嚴選首納茶點類

相關新聞

新北8月房市交易移轉棟數減少3.90% 其中林口減量第一

房市話題近期不斷，尤其是新青安政策更讓不少民眾加入討論，新北地政局公布境內最新房市數據，8月交易移轉棟（戶）數減少3.9...

中鋼運通工會「超高投票率」獲罷免權 籲公司正視訴求

中鋼集團旗下「中鋼運通公司」日前遭指聘用中國籍船員取代台灣船員，導致300名台灣船員遭辭退；中鋼運通工會上月起進行罷工投...

政府推淨零碳排 營建業：只看到棍子吃不到胡蘿蔔

內政部與中興大學合辦「自然碳匯及低碳建築研討會」，數百名相關產業公會代表與會。業者表示，政府推動碳匯與低碳，業者「只看到...

花蓮近海地震規模5.5 核安會：核電廠目前無異常

今天下午4時26分花蓮近海發生規模5.5地震，屬於403地震的餘震，震央與主震距離約12公里。核安會表示，各核能電廠目前...

永信建指出受限貸令影響 9月交屋估減一成

永信建（5508） 2日公布8月營收，因農曆七月的關係，單月下滑至5.06億元，創近13個月新低，月減53.2%、年減1...

房市會崩？最新市場慘況曝光 為何民眾想法變了?

由於房貸放款接近滿水位，銀行紛紛祭出限貸措施。原本業者認為，此舉只會打到成屋，有購屋需求的人，在資金考慮下，會轉向暫時不需貸款的預售屋，預售市場可能買氣更旺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。