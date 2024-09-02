新北8月房市交易移轉棟數減少3.90% 其中林口減量第一
房市話題近期不斷，尤其是新青安政策更讓不少民眾加入討論，新北地政局公布境內最新房市數據，8月交易移轉棟（戶）數減少3.90%，其中林口減少最多，主因應為新成屋及中古屋移轉數減少所致。
地政局表示，2024年8月房市交易移轉棟數共計5747棟，較113年7月減少233棟，減少幅度3.90%。其中交易移轉棟（戶）數以林口區、中和區、板橋區減少較多，與今年7月相較分別減少120棟、102棟、91棟。
地政局分析，原因係因8月份新成屋及中古屋移轉棟（戶）數減少所致；另以交易案件量來看，新北市今年8月交易件數為6151件，較今年7月減少23件，減少幅度0.4%。
地政局補充，民眾若想了解新北市各行政區本月及上月買賣成交案量情形，可至新北不動產愛連網了解相關細節。
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