永信建指出受限貸令影響 9月交屋估減一成

永信建（5508） 2日公布8月營收，因農曆七月的關係，單月下滑至5.06億元，創近13個月新低，月減53.2%、年減12.6%，該公司並指出，就9月營運來看，受「限貸令」影響，約有一成客戶因貸款不順無法如期交屋，恐遞延至10月以後。

永信建表示，觀察上個月營運變化，主要是國人一向有避開在農曆七月交屋的習俗，營收出現月減、年減情況屬於正常。單月為5.06億元，創近13個月新低，月減53.2%、年減12.6%；累計今年前八月營收達75.97億元，持續創同期新高，年增108.6%。永信建昨日下跌12元，收於265元。

該公司進一步指出，近期市場傳出「限貸令」，由於永信建的建案以成屋銷售為主，與多家金融機構均有合作，目前掌握到約有一成客戶出現貸款不順狀況，以致無法如期於本月辦理交屋，將延後到10月，至於10月之後的交屋則有待進一步觀察。

據了解，限貸令是央行要求國內各家銀行限制不動產貸款件數和金額的命令；央銀自上月12日到21日與34家本國銀行「喝咖啡」，呼籲在不影響無自住宅購物、都更和危老建築重建貸款的情形下，限制房地產放貸數量。

法人表示，永信建受益高雄房市火熱，今年第2季交出稅後純益10.38億元的亮麗獲利成績單，為史上單季第三高，年增72.5%，每股純益4.78元；累計上半年獲利21.04億元，創同期新高，每股純益9.68元。

而進入下半年，7月份有位在仁武區澄清湖附近的「澄光」及鳳山區鳳翔特區附近的「水律」開始銷售，熱銷情況出乎內部預期，今年全年營運有續拚新高的實力。

另外，針對明年完工建案規劃，該公司預計有四個新案將陸續銷售，包含楠梓區「高雄大學二期」、鼓山區「龍華九期」、三民區「中都五期」、和仁武區「大昌二期」，四案合計110億元。