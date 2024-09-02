台南市地政局舉辦設定地上權案招商會 吸引業者出席

台南市地政局2日於台南太子文旅舉辦「台南市中西區星鑽段2425、2426地號設定地上權案」及「台南市南台南副都心車站專用區土地設定地上權案」聯合招商說明會，吸引建築開發業、壽險業、零售業及旅館業等業者出席。

趙卿惠副市長表示，台南市近年來的發展是呈現非常上揚的趨勢，大科技廠包括AMD、美光還有台積電，陸續到台南的科學園區、樹谷園區，或是在近市區的安南科工區、沙崙智慧綠能園區投資，這些顯示大家對於台南的投資環境深具信心。

今天招商兩個地段標的，一個是舊城區；另外一個則是鐵路地下化後新的東區副都心，星鑽段主要有兩個區塊，2425跟2426地號。該區塊位於台南運河水岸旁，運河是有歷史意義的以及文化底蘊的，可以在此發掘城市之美，所以希望引入開發包括國際商務飯店或者是觀光商場甚至於酒店式公寓等等，結合我們的觀光遊憩資源，讓舊城區有一個新的風貌出現。

另外在副都心的部分，鐵路地下化經過這幾年的積極辦理，大約2026年底就會通車，台南會增加一個副都心的「南台南車站」，今天招商標的非常接近車站，周邊亦有很多相關重大建設在進行，除了市立醫院之外，還有巴克禮公園的二期、三期以及竹溪的第三期。

整體發展涵括了東區非常重要的藝文、音樂以及體育活動，近期小巨蛋也開始促參的招商，小巨蛋將帶動周邊的發展，尤其因臨近鐵路，將來可以呈現巨蛋經濟，包括演唱會以及運動比賽等，應該是非常值得期待。

地政局陳淑美局長表示，「中西區星鑽段2425、2426地號地上權案」位於中西區政經中心樞紐，座落於金華新路、大涼路及星鑽路口，招商範圍包括北基地及南基地，面積分別為 5,382.74 ㎡及 10,209.76 ㎡，皆屬第一種觀光休閒特定專用區。

建蔽率為50%、容積率為480%，為大面積立即可開發的建築用地，適合規劃大型特色商場、文青時尚市集、餐飲百貨、景觀辦公室、酒店式公寓、國際觀光旅館等產品，本基地臨安平運河畔、河樂廣場及海安路軸帶，饒富觀光休閒氛圍，並曾獲全球卓越建設獎，且鄰近臺南市政永華行政中心、臺南生活美學館及永華國民運動中心，周邊生活休閒機能良好。

至臺南火車站及臺南機場僅需10-15分鐘車程，為臺南市中心的精華地段，名為運河星鑽確為實至名歸。 本基地以「星鑽水岸經貿圈」為發展願景，基地鄰近多處觀光資源據點，輔以運河遊船，可匯聚遊逛人潮，規劃區域特色商圈，串聯水岸觀光軸帶。

本次亦有「南台南車站專用區地上權案」招商，此次招商的土地位於生產路北側，為區段徵收後可建築土地，土地使用分區屬車站專用區，面積約為6,590.13平方公尺，建蔽率60%、容積率為400%，直接連通鐵路地下化新設南臺南車站，且可立即開發的素地，除了提供交通轉運，也適合作為購物商場、百貨零售、辦公室、旅館、餐飲、休閒娛樂等。

南台南車站專區鄰近以生態聞名的巴克禮公園第二期，周邊亦包含文化中心、臺南市立醫院、崇德市場商圈等，生活機能便利，開發區內及周邊持續有大型建案開發建築，此外還有台糖新都心循環宅、新都安居社會住宅、臺南捷運紅線等重大建設。

本案招商基地可銜接南臺南車站、及先進運輸系統車站通廊，可望引入通勤人潮，另本案要求廠商無償提供市府托嬰中心空間，增加公益性，托育家長衍生的商業需求亦可和本基地商業機能互相呼應，未來前景可期。

臺南市地政局希望透過本次招商說明會詳盡介紹設定地上權招商細節與土地資訊，並與投資人交流分享意見後，更加深入掌握投資需求。本案預計於9月24日開標，期盼各界先進把握投資時機，搶先進駐，共創雙贏。