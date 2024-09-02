坊間也出大學周邊租金統計 內政部：官方才是「真實成交」數據

9月開學季開跑，為讓大學新鮮人租屋有行情可依循，內政部8月中旬公布全國140所大專院校所在行政區的實際租金統計資訊，全向科技房產中心日前也公布大專院校周邊租金統計。內政部2日強調，之前公布數據是「真實成交」的租金資料，與非官方統計以「開價租金」方式並不相同。

為讓租屋市場更加透明化，內政部表示，8月15日公布大專院校周邊租金統計，是依據到3月底仍有效的47.8萬件租金補貼資料而來；8月29日再進一步公布全國278 個行政區(鄉鎮市區)租金統計資料，並針對樣本數較充足的行政區，發布整層(戶)、獨立套房、分租套(雅)房三類常見租屋型態租金統計。

內政部統計處表示，先前公布的租金統計，都是呈現「真實成交」的數據，希望反應實際的租屋狀況，不過，坊間多是以租屋網的出租廣告為統計，但其租金只是開價，若偏離市場行情，也不一定有人願意租。

內政部指出，租金補貼雖有所得、資產門檻限制，租金統計並非租賃市場全貌，但已可涵蓋大多數一般租屋市場情況，未來將朝擴大補助範圍方式提升租賃市場的掌握程度，也讓租金統計更契合實際現況，讓有租屋需求的民眾可以確實參考利用。