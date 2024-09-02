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信義房屋與林業保育署攜手 執行台東2公頃林地造林專案

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
信義房屋與林業及自然保育署合作，將於台東執行2公頃林地造林專案，「公私協力」推進環境永續。信義房屋提供
信義房屋與林業及自然保育署合作，將於台東執行2公頃林地造林專案，「公私協力」推進環境永續。信義房屋提供

隨著氣候變遷日益嚴峻，企業對環境責任的承擔變得更加重要。信義房屋（9940）與林業及自然保育署合作，將於台東執行2公頃林地造林專案，「公私協力」推進環境永續發展，信義房屋表示，這次合作將體現信義房屋2030年達成淨零排放目標、信義企業集團2050年達成淨零排放目標的決心。

信義房屋致力於永續發展，為了實現2030淨零排放目標，除了內部減碳及購買綠電外，更希望透過實地的自然碳匯專案，來實現碳權抵換及生態保育

林業及自然保育署媒合平台的「自然碳匯與生物多樣性保育ESG專案」，有別於傳統的捐款模式，是邀請企業實際參與環境保育規劃與執行，林業及自然保育署進行輔導，參與企業包括華碩電腦（2357）、智邦科技（2345）、裕隆汽車（2201）等永續企業。

因中低海拔森林環境與人類活動範圍高度重疊，常面臨濫墾及森林退化的危機。信義房屋指出，此次合作專案，信義房屋將於台東地區規劃執行造林2公頃，並委託專業生態調查公司進行生物多樣性監測，確保林地生態系統的健康與永續發展。

不僅如此，更與當地社區和工作團隊合作，增加當地工作機會，並吸引年輕人返鄉，實現森林經營技術的傳承，促進在地經濟發展與社會效益。

信義房屋表示，此造林專案對環境的效益，不僅提升了山坡地的防災減災韌性，還擴大了森林碳吸存的功能。通過加速植生復育，有助於提升生物多樣性、增強生態系統功能，並進一步促進水資源涵養和氣候變遷調適韌性。

信義房屋指出，此次合作，代表企業在環境永續方面的新突破，信義房屋將以此為契機，進一步推動全台灣的自然碳匯及環境保育工作；海外的部分，則同步進行馬來西亞環灘島自然碳匯的研究，為實現永續淨零排放目標做出更大貢獻。

信義房屋 林業 生態保育

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