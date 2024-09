韓流席捲PNC！13國學者共探數位轉型時代的全球信號

中研院2日發布新聞稿指出,「太平洋鄰里協會」(Pacific Neighborhood Consortium, PNC)2024年年會暨聯合會議8月31日於韓國高麗大學(Korea University)圓滿落幕。

會期三天匯聚台灣、韓國、日本、美國、德國等13國逾180名專家學者,以「環保、流動與信號:重新連繫數位轉型時代中零散的社群」(Green, Flow, and Signal: Reconnecting Fragmented Communities in the Age of Digital Transformation)為題,探討數位轉型的策略模式與社群連結。

大會主席暨中央研究院副院長黃進興書面致詞表示,PNC成立31年來,每年在太平洋沿岸地區舉辦年會,邀集各國資訊科技、人文社會科學領域的傑出研究人才進行學術與資訊交流。黃進興強調,當前全球暖化、地緣衝突日趨嚴重,人工智慧(Artificial Intelligence, AI)迅速發展帶來顛覆性變革,我們必須重視全球發出的信號,善用科技與社群力量,共同在數位轉型的關鍵時刻把握機遇。

中研院還提到,今年PNC大會投稿數創歷年新高,共有99篇研究論文、22篇學術海報發表,展示前瞻研究成果。在眾多議題中,AI的討論度最高。中研院人文社會科學研究中心研究員蔡宗翰分享第一個繁體中文大型語言模型(TAIDE)的開發歷程;資訊科學研究所研究員古倫維則介紹「沉浸式視覺藝術互動系統」(Omiyage)。AI與社會價值的關係,以及在佛教文獻、醫療等跨學科應用,也引起廣泛討論。

中研院在會場展示近百冊學術專書,並透過AI互動裝置讓與會者探索「數位人文研究計畫」的成果。PNC執行長暨中研院數位文化中心召集人陳熙遠研究員在閉幕典禮上,代表中研院致贈參展書籍予高麗大學圖書館,期盼雙方持續精進學術研究並深化友好交流。

地主高麗大學校長金東元(Dong-One Kim)指出,繼2006年後,PNC再度回到韓國首爾舉辦年會,以「自由、公正與真理」的精神為願景,透過會談促進思想交流與知識傳播,應對全球性問題與危機。

本次年會安排三場專題演講。第一天由韓國「碳中和與綠色成長委員會」共同主席金相協(Sang-Hyup Kim),主講「氣候危機與綠色爆炸」(Climate Crisis and Green Big Bang)。他指出,為達成2050年碳中和目標,韓國借助數位科技提升公眾意識,推動能源轉型,並藉由技術開發與投資,促進綠色經濟的穩健發展。

前韓國文化體育觀光部部長、現任高麗大學歷史系榮譽教授崔光植(Kwang-Shik Choe),帶來「韓流的起源與發展趨勢」(The Origin and Flow of Hallyu)演講。他分享,「韓流」一詞始於1997年台灣報紙描繪當時韓國流行文化熱潮,而韓國偶像、音樂、影劇、遊戲等從亞洲拓展至西方,透過社群網站、YouTube等數位傳播途徑席捲全球。

國立台灣大學資訊工程學系教授洪一平則以「邁向後人類世的元宇宙」(Toward Metaverse in Post-Human Era)為題,剖析元宇宙的內涵與關鍵技術。他從虛擬實境(Virtual Reality, VR)、擴增實境(Augmented Reality, AR)虛實介面及人機互動切入,探討元宇宙如何突破物理限制框架,具體應用於沉浸式展場、醫療手術模擬。

此外,今年持續與美國電子文化地理圖誌協會(Electronic Cultural Atlas Initiative , ECAI)合作,舉辦七場工作坊。

PNC 2024年會由韓國高麗大學亞洲問題研究所、太平洋鄰里協會主辦,中研院、美國電子文化地理圖誌協會及行政院教育部協辦。2025年年會將由越南接棒,再度搭建多維度的合作連結。