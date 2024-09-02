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新青安餘威！六都8月移轉棟數達2.45萬棟、創14年同期新高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

六都8月的買賣移轉棟數出爐，六都8月交易量共24,527棟，月減7.6%，年增21.4%，為近14年的8月同期新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，5～7月正是新青安貸款承作的高峰期，並陸續在8月完成交易撥貸，加上各地的新案交屋量頗大，即使8月雖已進入淡季民俗月，量能較上月縮減，但仍衝出近年同期的買賣移轉大量。

六都各都會區移轉量各為，台北市2,560棟，月減13.3%，年增19.9%；新北市5,747棟，月減3.9%，年增20.4%；桃園市4,727棟，月減5.3%，年增30.1%；台中市4,996棟，月減16.3%，年增22%；台南2,510棟，月增8.4%，年增0%；高雄市3,987棟，月減8.2%，年增30.5%。

觀察各都表現，除了雙北市外，桃園市、台中市、高雄市皆是近14年量能最旺的8月，台南市也追平去年同期並列近14年的8月冠軍！且台南在民俗月的交易量不減反增，成為唯一月增的都會，令各界眼睛為之一亮。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，桃園市與雙北市相比，仍有鮮明的低價優勢，買氣表現穩健，加上桃園市兩大交易熱區的中壢區與桃園區，近期分別受高鐵特區、小檜溪等重劃區新案交屋拉抬，交易量均超越千棟，帶動桃園市整體量能。台中市則有南屯區異軍突起，由於上半年陸續有富宇（4907）、惠宇、興富發（2542）等大咖建商的指標案完工交屋，使南屯8月的買賣移轉棟數，足足比去年同期多了500多棟，不僅超車北屯奪下台中市8月的交易冠軍，也助攻台中市改寫近14年的8月新高紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，南台灣近期產業利多頻傳，台積電（2330）、美光等半導體大廠，接連在南科台南園區購廠擴張，超微也確定將在高雄亞灣與台南沙崙設置研發中心，輝達亦進駐高軟園區，大咖企業連番投資，讓園區周邊的買氣持續暢旺，其中鄰近南科的安南區，目前光預售及新成屋案量就將近30場，在台南市各區中名列前茅，尤其九份子重劃區近期受惠300戶以上大案如「水律川5期」等新案陸續交屋，助攻該區移轉量能提升，未來史博館特區還有千戶大案「南科卓越城」、科工區也有500戶大案「世界之心」，都將再助攻安南區房市量能再攀高峰。

六都8月的買賣移轉棟數出爐，六都8月交易量共24,527棟，月減7.6%，年增21.4%，為近14年的8月同期新高。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，5～7月正是新青安貸款承作的高峰期，並陸續在8月完成交易撥貸，加上各地的新案交屋量頗大，以致8月移轉量衝高。台灣房屋集團趨勢中心提供
六都8月的買賣移轉棟數出爐，六都8月交易量共24,527棟，月減7.6%，年增21.4%，為近14年的8月同期新高。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，5～7月正是新青安貸款承作的高峰期，並陸續在8月完成交易撥貸，加上各地的新案交屋量頗大，以致8月移轉量衝高。台灣房屋集團趨勢中心提供

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