精誠旗下智慧資安科技與日本IWI攜手共建跨國資安

精誠（6214）集團旗下專業資安服務公司智慧資安科技，宣布與日本友商IWI株式会社簽署合作協議，將攜手開發先進的資安技術與產品，並建立「Defense Together」跨國跨境協防模式，期望藉由此次合作，能整合台日兩地雙方的技術優勢，共同打造完整的MSSP服務方案，為企業客戶提供最優質的資安解決方案。

智慧資安科技董事長詹伊正表示，IWI在日本具有服務金融支付與證券產業的豐富經驗，長期專注於提供端點安全產品、資料外洩防護以及應用開發過程中的弱點監控與告警服務。智慧資安科技則在資安維運管理、企業客戶管理、端點安全產品等方面具有獨特的優勢，並可提供7x24的資安維運管理服務。這次與日本IWI的合作，是基於雙方對資安問題的深刻理解和共同願景，將發揮各自的優勢，深化合作，為亞洲地區企業提供更完善的資安防護。

日本IWI株式會社社長佐藤邦光也說明，IWI自2003年以來，就以重要資訊保護的角度開發了針對洩露內部訊息的對策產品「CWAT」，同時也支援包括重要基礎設施在內的各種企業內部威脅防護。雙方的合作，包含將「CWAT」的資料洩露檢測與控制功能，及全面性的日誌收集功能整合到智慧資安科技的服務當中，以應對瞬息萬變的資安威脅。

精誠表示，透過此次合作，雙方將建立「Defense Together」跨國跨境協防模式，共同開發先進的資安技術與產品，整合雙方技術優勢，共組MSSP服務方案，以有效提升企業客戶在資安問題的威脅偵測和應變效率，讓企業面對資安威脅時能夠快速反應。

此外，伴隨在亞洲地區防治資料外洩的法規逐漸明確，資安合規需求也同步提升，日本、馬來西亞、新加坡、越南、泰國以及台灣等國家紛紛提出相關法律，以保護個人資料和網路行為安全，進一步推動了資安產業的發展。未來雙方將共同拓展亞洲各區域市場，增加市場占有率，提升雙方公司在全球品牌的影響力。