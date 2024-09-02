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乾杯集團「黑毛屋本家」插旗嘉義耐斯大飯店 首周8折

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「黑毛屋本家」插旗嘉義耐斯大飯店，以「日式鄉土鍋物」搭「活海鮮日式料理」吸客，祭出首周全面8折。乾杯/提供
「黑毛屋本家」插旗嘉義耐斯大飯店，以「日式鄉土鍋物」搭「活海鮮日式料理」吸客，祭出首周全面8折。乾杯/提供

乾杯集團（1269）旗下日本鍋物專賣店「黑毛屋本家」進軍嘉義耐斯王子大飯店，2日開幕迎賓。集結品嚐頂級肉品「日式鄉土鍋物」與一鮮多吃「活海鮮日式料理」兩大美味，舉辦一場日式豪華海陸盛宴。並祭出首周8折、揪團送和牛等好康活動、慶開幕。

繼去年鎖定嘉義頂端客群，乾杯集團打造旗下最頂規鍋物品牌「黑毛屋招待所」進駐嘉義耐斯王子大飯店，以頂級海陸進口食材、仲居式侍食服務、沉浸式包廂，成為政商名流、企業高管等聚餐、商務招待的指定餐廳。為擴大服務族群，集團瞄準白領客群，將150坪空間的黑毛屋招待所，斥資改裝規劃，以「黑毛屋本家」與「黑毛屋招待所」雙品牌佇立，增加精緻的日式個人鍋物，黑毛屋招待所則改採預約制，讓嘉義民眾有更多元的鍋物選擇。

「黑毛屋本家 嘉義耐斯王子店」位於嘉義耐斯王子大飯店17樓，席設53席次，提供道地的日式鄉土鍋物個人套餐。日籍料理長精心開發出涮涮鍋、壽喜燒、水炊鍋、摩滋鍋四大鍋物特色湯頭，搭配嚴選A5日本和牛、西班牙Bellota伊比利豬、雲林產黑羽土雞、澳洲和牛牛小腸頂級肉品，展現日本飲食講究自然的好風味。自製肉丸、沾醬、手工甜點，皆是自家耗時費工製作而成，吸附火鍋湯頭精華、由服務人員桌邊現煮的雜炊逸品，更是品味日本鍋物的精髓美味。

不僅如此，此分店還提供「一鮮多吃」的活海鮮日式料理，將豐盛度直接拉滿。店內設置的「水族間」設置15個水族箱，養殖數十種、琳瑯滿目的時令海鮮，包含活龍虎斑魚、三大名蟹、西澳龍蝦、厚岸生蠔等活海鮮及冰鮮海鮮，9成以上為進口海鮮食材。現選、現撈、現殺，不僅能放入火鍋中涮煮，還能同時製成生魚片、大阪特色的串炸料理、日本家庭家常的煮付、炸魚骨、雜炊等各樣日式料理，大啖「一鮮多吃」的極致鮮美。也是全台黑毛屋本家唯一能享受到多元海鮮料理的特色分店。

為歡慶開幕，「黑毛屋本家 嘉義耐斯王子店」推出開幕慶，9月8日前，全面享8折優惠。9月9日至30日推出「揪團加肉禮」，雙人同行贈送「美國盤克夏黑豚」、四人同行贈送「特選日本和牛」，價值560元。水族間海鮮料理還享有9折優惠。

日本和牛 海鮮 王子

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