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八德重大建設推進 信義房屋：八擴有望成交通樞紐

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋詹智偉表示，八德區受惠於地理位置、交通建設及各項重大建設利多，成為雙北地區外溢的首選行政區。圖為捷運綠線G01站旁建徳公園。（圖:信義房屋提供）
信義房屋詹智偉表示，八德區受惠於地理位置、交通建設及各項重大建設利多，成為雙北地區外溢的首選行政區。圖為捷運綠線G01站旁建徳公園。（圖:信義房屋提供）

過去桃園房市循著「先一高，後二高」順序，自龜山、林口蓬勃發展後轉向北二高沿線，而八德區受惠於地理位置、交通建設及各項重大建設利多，成為雙北地區外溢的首選行政區，而佔有捷運綠線G01站的交通絕對優勢，加上價格凹陷帶優勢，八德擴大重劃區更成為不少首購族群的移居熱區。

信義房屋桃一區協理詹智偉表示，八德因地處雙北至竹科之間，多吸引看中交通通勤便利的首購族，且當地房價價格親民，成為大量人口移入的衛星城市。因近期在地重大建設逐漸明朗化，如捷運綠線起站(G01站)、桃園八德交流道增設，甚至是正在進行可行性評估的板龍快速道路、新梅龍快速道路，都有助於未來加速八德成為桃園交通樞紐。

信義房屋八德長興店專案經理呂成濬表示，位於捷運G01站交會處的八德擴大重劃區（又稱八擴重劃區），區域內不僅有捷運、高速公路等交通利多，未來也會有飯店、醫院進駐，吸引不少因雙北高房價外溢來的買方，其中以年輕小家庭居多，或是準備退休的長輩們，賣掉雙北的房子換取八擴大空間。

相對於鄰近重劃區，八德擴大重劃區房價相對親民，10年內電梯大樓中古屋三房物件成交單價約為34萬至35萬區間，總價約1,450萬至1,550萬區間，而兩房物件因為坪數比較小，近期成交單價則來到約35萬至38萬間，成交金額在1,200萬至1,300萬區間，至於新建案成交價則為41萬至45萬區間。

呂成濬補充說道，八擴重劃區因近期人口成長快速，原對外道路於上下班時間因車流量大、容易壅塞，未來八擴興豐路沿「建德路至崁頂路」將新闢道路（原生活圈六號道路），而建德路北段後續則跟著捷運路線連接八擴的建國路至介壽路段，屆時將可大幅改善周邊交通動線問題。

詹智偉補充表示，由於目前主要大型交通建設仍在進行中，至完工仍需約5至6年的時間，若是可以包容這段時間的不便利，未來完工後交通便利性，將可為八德帶來很大的想像空間，屆時房價有滿大的機會離開凹陷帶向上攀升，適合自住需求的買家提前入手。

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