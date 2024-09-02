廣運機械攜手洛克威爾自動化 數位分身模擬創物流新局

台灣智慧系統整合領導商廣運（6125）機械為優化物流系統設計及驗證流程，使用洛克威爾自動化 Emulate3D 數位分身模擬軟體，可視化大型專案流程，在虛擬環境中挖掘產線、機器設計等前期的潛在問題，提升實際部署階段的效率，協助客戶實現最佳成本效益。

隨著電商市場擴大且消費型態轉變，物流倉儲服務變得至關重要，研調機構 Stratistics MRC 指出，全球物流市場將以 7.6% 的年複合成長率持續增長至2030年，在需求多變、競爭激烈的市場中，企業如何建置完善的物流體系以提供客戶服務是脫穎而出的關鍵。

廣運機械致力於自動化生產解決方案和物流系統，客戶遍及世界各地。面對全球物流市場的快速變化，廣運機械發現既有物流設計系統耗費大量時間規劃運輸站別和關聯分析，且難以於實際導入前成功驗收。廣運機械總經理柯智鈞表示：「全球消費習慣轉變下，運輸配送網路需保持高彈性和效率才能適應市場需求。我們以技術為導向結合經驗，積極發展物流倉儲自動化與智慧化技術，藉由洛克威爾自動化數位分身模擬，優化建置成本與作業效率，提升廠房彈性拓展與部署準確性，進而協助客戶加速物流智慧化並維護品牌商譽。」

洛克威爾自動化台灣區總經理譚世宏表示：「物流服務是企業的命脈，完善的專案流程仰賴前期縝密的設計規劃，很高興此次協助廣運機械推動物流產業的智慧化發展，憑藉我們深耕在地產業洞察，挹注前端技術及豐富的整合與輔導經驗，縮短虛實差距，穩固物流產業發展基石。」

Emulate3D 動態模擬廠房運作流程 打造虛實整合的作業模式

廣運機械採用 Emulate3D，以模擬與仿真技術為核心應用於製造業、公共工程等多元場域，例如：協助桃園國際機場第三航站區行李處理系統工程，透過虛擬環境模擬行李分揀合流，實際執行建設前即完成長達數公里運輸帶的產能驗證與軟體調教。Emulate3D 優勢包含：

●加速部署流程：作業人員前期於虛擬環境中開發廠房配置、產量計算及情境模擬，避免建設後產生的設計落差，優化資源與成本運用，並藉數位技術建立更加敏捷的建置作業。

●物理仿真模擬：Emulate3D 內建物理運算的特性，有效真實反映物流與機械動作所產生的物理狀態，協助廣運機械作業人員預視廠房實際運作情境及流程。

●結合 PLC 驗證：在虛擬環境完成配置後，即可執行 PLC（可程式邏輯控制器）驗證，確保機械動作符合實際流程，作業人員同步進行軟體調教並於物流現場直接導入，節省現場作業時間，加速專案推進。

廣運機械自動化事業群業務二部陳智杰總監表示：「過往物流系統規劃因難以進行驗證，導致實際部署與預期產能有所落差，難以準確控制成本支出。藉由整合 Emulate3D 數位分身模擬動態示意站點、動線及對應所需時間，預視流程關聯性，大幅降低虛實差異，協助電商及零售等客戶優化供應鏈管理。」未來，廣運機械將基於洛克威爾自動化的解決方案，持續精進專業技術，拓展東南亞等國際市場。