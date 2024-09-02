受民俗月影響 8月機車掛牌數下跌但電動機車逆勢成長

一名網友「小Po哥」昨(1)日在Threads上PO文表示：「我搭過一次K董開飛機，降落蠻穩的，但是唸英文的注意事項就不是很順」，意外釣出星宇董事長張國煒親自回應表示：「哈哈，我本來就是台灣死孩仔，英文不是我的強項。拍謝啦」。張國煒的親民態度再次讓許多網友留言回應：「好讚的老闆」。

2024-09-02 14:08