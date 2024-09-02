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受民俗月影響 8月機車掛牌數下跌但電動機車逆勢成長

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
8月電動機車逆勢成長，Gogoro平價車款JEGO 7月領牌2184輛，為全市場領牌數第8名。圖／本報系資料照片
8月電動機車逆勢成長，Gogoro平價車款JEGO 7月領牌2184輛，為全市場領牌數第8名。圖／本報系資料照片

受傳統民俗月影響，8月整體機車市場銷量為69391輛，較上月微幅衰退2.8%，與去年同期相比，大減18.36%，但電動機車市場逆勢增長，8月整體銷量為8044輛，市占率達11.59%，較上月成長5.4%，較去年同期則提升12.30%。而電動機車前10名中，電動機車龍頭Gogoro車款拿下7席。

Gogoro表示，8月領牌數5120輛，市占率達7.38 %，其中，平價車款JEGO 7月領牌2184輛，為全市場領牌數第8名，8月全市場綠牌較去年同期成長48.78%，自3月上市以來，JEGO已蟬聯6個月電車總冠軍及綠牌電車銷售冠軍。

Gogoro表示， VIVA MIX 7月領牌893輛，為8月整體電動機車亞軍、白牌電動機車冠軍，性能旗艦車款 Gogoro Pulse 8月領牌504輛，口碑持續發酵，搶進整體電車排行第5名。

Gogoro 電動機車

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