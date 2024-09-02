8月新車掛牌2.94萬輛 估9月買氣持續將達3.6萬輛
根據業者統計，8月台灣新車掛牌數2萬9403輛，進口車市占率重返5成以上，電動車大廠特斯拉8月掛牌數升至906輛，市占率進口車第7大，納智捷電動車n7今年前8月累積交車5115輛。
展望9月，產業人士評估，隨著經濟指標回升、各品牌預期持續擴大促銷優惠衝刺全年販賣目標，市場買氣可望維持，預估9月新車掛牌數約3.6萬輛。
根據統計資料顯示，8月台灣新車掛牌2萬9403輛，較7月4萬5678輛減少35.6%，比去年同期3萬5421輛減少17%。
產業人士分析，8月初起進入傳統民裕月淡季，不過隨著國人消費觀念改變，以及各車廠促銷策略下，民俗月買氣仍維持以往季節性表現。
累計今年前8月台灣市場新車掛牌登錄輛數30萬7584輛創下2005年以來的次高。
根據統計，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌8月合計登錄9870輛，市占率33.6%，創下近12年來同期新高。
產業人士分析，TOYOTA單一品牌8月登錄8284輛，單一品牌市占率為28.2%續位居第1。
觀察進口車，根據統計，8月進口車登錄數1萬4928輛，市占率回到5成以上至50.8%，其中8月高級車款登錄數7351輛，市占率25%。
根據統計，中華汽車代理MG品牌今年前8月累計在台掛牌數1萬3668輛，市占率4.4%，位居第6大，電動車大廠特斯拉（Tesla）8月在台掛牌數回到906輛，累計今年前8月在台掛牌數9439輛。
另一方面，鴻海與裕隆合資的鴻華先進，攜手裕隆推出納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7，在8月共交付413輛新車，今年前8月累積已達5115輛。
裕隆日前說明，n7電動車在8月受民俗月略為影響交車輛數，預計第4季前每月交車可維持約1000至1200輛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言