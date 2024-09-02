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8月新車掛牌2.94萬輛 估9月買氣持續將達3.6萬輛

中央社／ 台北2日電

根據業者統計，8月台灣新車掛牌數2萬9403輛，進口車市占率重返5成以上，電動車大廠特斯拉8月掛牌數升至906輛，市占率進口車第7大，納智捷電動車n7今年前8月累積交車5115輛。

展望9月，產業人士評估，隨著經濟指標回升、各品牌預期持續擴大促銷優惠衝刺全年販賣目標，市場買氣可望維持，預估9月新車掛牌數約3.6萬輛。

根據統計資料顯示，8月台灣新車掛牌2萬9403輛，較7月4萬5678輛減少35.6%，比去年同期3萬5421輛減少17%。

產業人士分析，8月初起進入傳統民裕月淡季，不過隨著國人消費觀念改變，以及各車廠促銷策略下，民俗月買氣仍維持以往季節性表現。

累計今年前8月台灣市場新車掛牌登錄輛數30萬7584輛創下2005年以來的次高。

根據統計，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌8月合計登錄9870輛，市占率33.6%，創下近12年來同期新高。

產業人士分析，TOYOTA單一品牌8月登錄8284輛，單一品牌市占率為28.2%續位居第1。

觀察進口車，根據統計，8月進口車登錄數1萬4928輛，市占率回到5成以上至50.8%，其中8月高級車款登錄數7351輛，市占率25%。

根據統計，中華汽車代理MG品牌今年前8月累計在台掛牌數1萬3668輛，市占率4.4%，位居第6大，電動車大廠特斯拉（Tesla）8月在台掛牌數回到906輛，累計今年前8月在台掛牌數9439輛。

另一方面，鴻海與裕隆合資的鴻華先進，攜手裕隆推出納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7，在8月共交付413輛新車，今年前8月累積已達5115輛。

裕隆日前說明，n7電動車在8月受民俗月略為影響交車輛數，預計第4季前每月交車可維持約1000至1200輛。

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