阿聯酋航空2023年起新增16個全新合作 協助旅客無縫航點

過去一年來，阿聯酋航空透過新增及強化其運輸生態系內的合作夥伴關係，成功拓展其全球飛行網絡，既有網絡之外的航點數量達到倍增成長，拓展足跡至近1,700 座新城市，每周有平均超過 61,000 名旅客透過阿聯酋航空及合作夥伴的綿密航網，輕鬆飛往世界各地。

阿聯酋航空與162個運輸夥伴攜手在100多個國家及地區緊密合作，透過31 個共掛班號、118 個聯運以及13 項國際鐵路和直升機服務合作夥伴，擴大航點服務範圍，提供旅客簡便、豐富的飛行選擇、全程只需單一機票、更好的行李轉運服務、飛行常客計畫獎勵與機場貴賓室使用權限等，確保每趟旅程皆完美順暢；合作航空夥伴的旅客亦可經由杜拜轉機，暢遊阿聯酋航空全球飛行網絡中140多個熱門目的地，體驗引領業界的地面服務與空中飛行體驗。

阿聯酋航空去年共簽訂16項全新合作協議，除了與哥倫比亞航空及馬來西亞峇迪航空達成共掛班號合作，亦與卡姆航空、斯里蘭卡航空、神鷹航空、納斯航空、愉快空中巴士航空、太陽快運航空、馬爾地夫航空、西伯利亞航空和肯亞航空簽訂並啟用聯運協議。

自天際延伸至地表，透過阿聯酋航空與義大利國鐵Trenitalia、西班牙國鐵Renfe、奧地利聯邦鐵路及瑞典國鐵SJ的共掛班號協議，旅客僅需一張機票便可快速連接至歐洲各大城市。阿聯酋航空亦是首家與城市空中運輸平台BLADE展開創新聯運協議的航空公司，為往返尼斯與摩納哥的旅客提供單程直升機航班服務。

阿聯酋航空副總裁暨商務長Adnan Kazim表示：「阿聯酋航空在過去一年加倍努力、深化全球布局，透過與志同道合的航空、鐵路及空中運輸服務商建立全新的合作夥伴關係，擴大我們在六大洲的足跡，提供旅客前所未有的豐富航點選擇與便利的轉乘服務。我們致力尋求自身的成長，也持續透過合作夥伴的優勢網絡，彼此相輔相成，幫助旅客以最便捷的方式飛往世界各個角落，落實我們對旅客的承諾。一個國家和地區的經濟優勢和韌性有賴其全球運輸能力，阿聯酋航空積極推行合作夥伴計畫，遵循杜拜經濟議程D33的目標，致力於將杜拜打造成全球最具轉運能力的城市，吸引來自世界各地的企業、遊客和投資機會。」

多年來，阿聯酋航空透過眾多合作夥伴關係，打造綿密的飛行網絡並優化航班時間，旅客不僅可經由杜拜國際機場第三航廈，便捷飛往獨一無二的旅行目的地，還能享有飛行常客計劃的互惠獎勵。阿聯酋航空與杜拜航空（flydubai）不僅為合作夥伴關係發展奠定基石，亦是航空公司攜手合作打造更順暢的空中旅行、增進更多旅客利益的最佳範例，雙方自2017年合作以來，已有超過1,750萬名旅客利用雙方的飛行網絡進行轉乘。目前，flydubai飛往超過100個國家、230多個目的地，每日平均有275個聯營航班可供選擇；阿聯酋航空旅客可前往flydubai營運的90多個獨特目的地，flydubai旅客則可透過阿聯酋航空飛行網絡飛往超過100個城市。

對於想要前往馬爾地夫等熱門觀光景點的旅客而言，阿聯酋航空與馬爾地夫航空的聯運協議可讓旅客輕鬆前往馬列以外的16座島嶼；與南非尚比亞ProFlight的合作則開啟前往非洲13個目的地的機會，體驗該地區特有的假期，自路沙卡出發至尚比亞下游國家公園（Lower Zambezi National Park），來場令人難忘的獵遊之旅。

阿聯酋航空與聯合航空、加拿大航空和澳洲航空的緊密合作，持續擴大航點選項，為其旅客提供前往北美與中南美洲、澳洲和紐西蘭超過350個目的地的機會，並在飛行常客計畫中提供無與倫比的互惠權益及貴賓室使用權等其他世界級獎勵。

阿聯酋航空持續擴展單一機票的城市組合。透過與各大策略夥伴合作，提供更豐富的航點及航線選擇，大幅提升阿聯酋航空全球飛行網絡內各個目的地間連接移動的效率，這包括。