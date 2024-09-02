張國煒被揪弱點「英文唸不順」 本人親回：我就是台灣死孩仔

日前有網友PO文指出「搭到張國煒親駕的班機，那個降落技術真的不行」，釣出星宇航空董事長張國煒親自回應，「對不起，那是訓練航班，那不是我飛的。帶學員飛，抱歉」後，一名網友「小Po哥」昨(1)日在Threads上再度PO文表示：「我搭過一次K董開飛機，降落蠻穩的，但是唸英文的注意事項就不是很順」，又讓張國煒親自回應表示：「哈哈，我本來就是台灣死孩仔，英文不是我的強項。拍謝啦」。張國煒的親民態度再次讓許多網友留言回應：「好讚的老闆」。

該則原PO文留言中，有網友反映星宇機師在降落著陸時，「感覺飛機像是重重摔在地上」，令人擔心飛機的輪胎支架能撐幾次，網友更稱，華航和長榮在下降時幾乎都是輕輕接觸地面著陸，讓人覺得星宇機師的下降技術「真的有待加強」，也有人回應：「兩趟飛東京，落地感覺比較重，不知道是不是因為坐最後一排的關係(為了看富士山付費選位68A），但另一趟飛大阪降落就很穩（一樣選最後一排靠窗）。」

針對有乘客網友反映降落著陸時過重的問題，張國煒也親自回應表示：「對不起，那是訓練航班，那不是我飛的。帶學員飛，抱歉。」讓網友大呼親民：「很棒的老闆，第一句先說對不起，沒有把事情推到員工身上」。也有網友認為，在搭乘星宇班機時，「降落的技術真的很好！回國的時候因為下大雨加上刮風，雖然有點晃，但是一樣很平安的回家了！」。

不少網友針對小PO哥提出張國煒「英文不順」的問題回應，表示「英文敢講贏一半，反正一堆台灣人也不敢講」、「國外塔台聽得懂就ok」，有人甚至覺得張國煒的留言回應「這口氣好有畫面，很像本人上電視發言的語氣」，還有人稱讚「快笑死，親自闢謠」、「一大早就在回覆酸民留言，辛苦了」、「好可愛，下次用台語或客語」。