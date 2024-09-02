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限貸令擋不住新青安？ 三都8月房市買氣創14年最高

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。台灣房屋提供
房市示意圖。台灣房屋提供

台北市、桃園市、台中市及台南市公布今年8月的買賣移轉棟數，合計四都8月交易量共14,810棟，月減8.8%，年增19.7%，為近14年的8月同期新高。

觀察各都，台北2560棟，月減13%，年增19%；桃園4720棟，月減5%，年增30%；台中市4996棟，月減16%，年增22%；2510棟，月增8.4%，年增0%。

其中桃園、台中皆是近14年量能最旺的8月，台南則是追平去年8月並列近14年的8月最高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，5~7月正是新青安貸款承作的高峰期，並陸續在8月完成交易撥貸，加上各地的新案交屋量頗大，所以今年8月雖已經進入民俗月，仍衝出近年同期的買賣移轉大量。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，桃園與雙北相比，仍有鮮明的低價優勢，買氣表現穩健，加上桃園市兩大交易熱區的中壢區與桃園區，近期分別受高鐵特區、小檜溪等重劃區新案交屋拉抬，交易量均超越千棟，帶動桃園市整體量能。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台南近期則受產業利多頻傳，台積電、美光等半導體大廠，接連在南科購廠擴張，超微也確定將在歸仁的沙崙智慧綠能科學城設置研發中心，大咖企業連番投資，讓南科及歸仁高鐵的買氣持續暢旺，交易成長明顯。

其中鄰近南科的安南區，目前光預售及新成屋案量就將近30場，在台南各區中名列前茅，尤其九份子重劃區近期受惠300戶以上大案如「水律川5期」等新案陸續交屋，助攻該區移轉量能提升，未來史博館特區還有千戶大案「南科卓越城」、台南科技工業區則有500戶大案「世界之心」，都將再助攻安南區房市量能再攀高峰。

張旭嵐指出，近期行庫放款保守，已影響到首購族的購屋規劃，因此府院紛紛發聲，央行也召集金融機構研商對策，若官方決定對首購族申貸從寬處理，將有助於穩定民眾的購屋信心。

不過現今房價高，買賣雙方的磨合期長，加上市場的成屋供給有限，所以下半年的買賣移轉年增率，與上半年相比仍會趨向收斂。

四都近年8月同期買賣移轉棟數。資料來源／台灣房屋
四都近年8月同期買賣移轉棟數。資料來源／台灣房屋
四都近年1-7月累計買賣移轉棟數。資料來源／台灣房屋提供
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新青安房貸

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