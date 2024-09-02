8月車市符合預期 MG掛牌量驟減

8月初起進入傳統的民俗月淡季，不過隨著國人消費觀念改變，以及各車廠促銷策略成功下，市場買氣並未受到太大影響，最終8月總市場達到29,403台，符合8月初預估。8月車市月減35.6%、年減17%，累計今年1~8月總市場登錄台數307,584台(年增0.3%)，車市表現熱絡，創下2005年以來的次高(2023年1~8月：312,637台;2005年1~8月：361,859台)。

龍頭車廠和泰車（2207）表示，展望9月，隨著經濟指標回升、各品牌預期持續擴大促銷優惠衝刺全年販賣目標，市場買氣可望維持，預估9月份全月總市場約為36,000台，較去年同期減少3%。

和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於8月份合計登錄9,870台(年減15.7%)，市佔率33.6%，和泰車自家兩品牌TOYOTA與LEXUS 9月的銷售目標為 12,500台，市佔率約35.7%。

中華汽車（2204）旗下MG品牌8月掛牌量驟減，中華車表示，8月適逢廠休一周、民俗月許多消費者領牌意願低， 生產調整對應政策除了上述原因，以及MG車系對應政策進行生產調整，8月份CMC整體掛品牌數(含MG) 2,781台，較七月份下滑44.8%。其中，MG車系534台。

中華車支持政府政策，積極與產發署及協力廠商密切合作，在產發署居中協調、協力廠加班配合之下，已全力加速提升在地化比率，以盡快達成新政策的要求，懇請準車主耐心等待，努力盡快交付訂單。

和泰車旗下TOYOTA 8月登錄8,284台，休旅冠軍COROLLA CROSS及小商霸主TOWN ACE本月分別以1,903台及1,914台分居乘用/商用車市場NO.1的位置，進口熱銷車款RAV4本月也以1,271台的成績搶下進口車市場NO.1的位置；小休旅常勝軍YARIS CROSS本月亦繳出1,115台的銷售，位居全市場NO.4的位置。

為了搶下半年市場TOYOTA在9月推出「YARiS CROSS優惠超箱的」購車禮活動，於 2024/9/1~9/30 購買 YARiS CROSS車型並完成領牌手續者，可獲得「Samsonite Red TOIIS M 28 吋行李箱」乙個。