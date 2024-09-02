房務員大缺工 1.4萬個工作讓你躍身成為五星級飯店員工

根據1111人力銀行資料庫顯示，房務員缺額相較於去年同期，明顯多出13%，全台旅宿飯店業求才若渴。日前有網友在論壇發文表示，目前擔任五星級飯店房務，每個人一天最多就是整理九間，覺得有點丟臉，來一個月速度還是跟不上大家，本來預計要待一年，現在才來第一個月，開始害怕自己速度跟不上會被開除，有時候抱髒毛巾跟床單就要分兩趟，拿東西還要扛梯子又花上額外的時間，速度壓力讓我喘不過氣以外，我是真的蠻喜歡這份工作，因為這裡的氛圍很好，大家都對我超好，沒有慣老闆，做不完大家都會幫忙，絕對不會讓你加班，總之就是超級友善職場，來一個月也從來沒有被罵過 但就是因為這樣讓我很愧疚。

原Po發文引起網友爭相分享自身經驗「我之前實習在飯店，一個人是八間起跳，我也是動作比較慢，常常做到快下班四點多，然後根本沒時間吃飯休息」、「我之前做房務第一個月也都做不完，因為不是相關科系完全沒經驗壓力超大」、「之前PT過很吃體力下班都會腰痠背痛」；不過也有人認為可以繼續待著「友善的工作環境可遇不可求不要隨便離」、「房務是體力活所以還是要正常吃飯鍛鍊一下體力，時間久熟能生巧就可以趕上其他人的腳步了」、「我覺得可以待耶，而且做久了速度自然就會快了」、「房務很缺人不太會被開除吧」！

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，房務員是飯店和旅館中負責維護客房整潔和舒適度的關鍵人物，以確保下一位旅客入住時，能享受到乾淨整潔的住宿環境，因此一名合格稱職的房務人員，必須在指定時間內完成清潔和備品補給，良好的時間管理能力和細心的工作態度尤其重要，同時，也要具備基本的溝通能力，能夠應對客人的及時需求，並且協助解決問題。為了吸引有經驗的房務員加入，許多知名飯店提供相對優渥的徵才福利，包括員工免費住房、生日住房、空班津貼、夜班津貼、交通津貼、語言津貼、全勤獎金、獎勵獎金、紅利獎金以及年終獎金等，盼一舉補足人力。

曾仲葳表示，對於房務工作懷有熱忱的原Po僅到職一個月，尚處在摸索階段，新人難免緊張耗時，但相信經過三個月的摸索期後，會慢慢建立出一套自己的工作ＳＯＰ，包括補足備品、整理動線、清潔過程等，自然工作就能得心應手，成為飯店最仰賴的生力軍，薪資也可望向上調升。

曾仲葳還提到，目前全台房務員有1萬4,000多個缺額，為解決旅宿飯店業缺工困擾，1111人力銀行於9月4日在城市科大開設「房務從業人員一日訓練班」，共計50個名額，本次課程涵蓋旅館概論、房務作業說明及示範、房務作業分組實際操作等，並在課程尾聲，一一安排學員與飯店人資面試媒合，現場包括福容大飯店、美福大飯店、晶華酒店、雲朗觀光集團、洛碁大飯店、君悅酒店、台北遠東香格里拉飯店等合力徵才；而分析報名學員背景，平均年齡為49.7歲正值中壯年，不論是體力、資歷、經驗，都是旅宿飯店業者期盼借重之處，更歡迎有經驗的求職者，9月4日下午四點以前，攜帶1111人力銀行會員紙本履歷，直接到城市科大與飯店人資主管應試面談，為自己開啟職涯新頁，躍身成為五星級飯店集團員工。由於「房務從業人員一日訓練班」各界反應熱烈，因此特地加開9月26日課程，歡迎求職者盡速上網報名。