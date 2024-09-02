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民俗月影響不大 8月車市掛牌29403台、僅年減17%

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
TOYOTA COROLLA CROSS 8月仍為休旅銷售。圖／和泰車提供
TOYOTA COROLLA CROSS 8月仍為休旅銷售。圖／和泰車提供

8月初起進入傳統的民裕月淡季，不過隨著國人消費觀念改變，以及各車廠促銷策略成功下，市場買氣並未受到太大影響，最終8月總市場達到29403台，與上月相比，與上月相比減少35.6%，也較去年同期減少17%。

累計今年1~8月總市場登錄台數307584台，年增0.3%，車市表現熱絡，也是2005年以來的次高紀錄。

和泰車表示，旗下TOYOTA與LEXUS品牌於8月份合計登錄9870台，年減15.73%，市占率仍高達33.6%，也創下近12年來同期新高，

和泰指出，TOYOTA 8月登錄8284台，年減16.1%，單一品牌市占率28.2%，其中休旅冠軍COROLLA CROSS及小商霸主TOWN ACE本月分別以1903台及1914台分居乘用、商用車市場第一的位置，進口熱銷車款RAV4本月也以1271台的成績搶下進口車市場第一；小休旅常勝軍YARIS CROSS本月亦繳出1115台的銷售，位居全市場第四。

和泰車也說，Lexus在8月登錄1586台，年減13.5%，市占率21.6%，在高級車市場排名第二，而8月高級車登錄7351台，年減2.7%，總市場占比25%。

展望9月，和泰車指出，隨著經濟指標回升、各品牌預期持續擴大促銷優惠衝刺全年販賣目標，市場買氣可望維持，預估9月全月總市場約為36000台。

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