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沒人想跑？ 二手屋待售量寫新低 專家曝3原因

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

雖然銀行自主性限貸、央行出手要求降低不動產放款集中度，並進行總量管制，但韾傳不動產智庫執行長何世昌觀察樂居資料庫統計指出，二手屋市場並未出現拋售潮。

何世昌表示，根據樂居專業版資料庫統計，今年8月全台二手屋待售存量為74,560戶，較7月的77,503戶減少2,943 戶，持續創下近二年以來的新低點。

他表示，過去歷史上，只要央行祭出限貸令、禁貸令等等關資金水龍頭的措施，投資客必定望風而逃，二手屋賣壓頓時湧現，尤其是預售屋賣壓來得又快又急，因為預售屋轉賣比成屋簡單、快速，房價立刻由漲轉跌。

然而，這回卻不相同，二手屋市場不僅沒有拋售潮，賣壓甚至不增反減。一來是舊房貸戶利率多是2.185％的地板價利率，屋主可能捨不得賣掉手上低利率的房子。

其次，平均地權條例修正案去年上路，規定預售屋禁止轉售，投資客想跑也跑不了。

第三則是房地合一2.0，由於重稅期拉長到5年，許多屋主不想被課重稅，獲利縮減，因此不願釋出。

何世昌表示，雖然目前來看，二手屋賣壓並升高，但關資金水龍頭畢竟是大招，將會壓縮房價漲幅與房屋去化速度，而這對房仲業將是一場噩夢。

他表示，目前房仲家店數與從業人員都在歷史高峰，在二手屋委售量變得更少，成交量又因房貸塞車、買方縮手等因素下滑；即便成交了，部份買方可能因房貸下不來而違約，買方、屋主、房仲三方因違約金、服務費鬧得不可開交。

近年二手屋待售量變化。資料來源／樂居資料庫
近年二手屋待售量變化。資料來源／樂居資料庫

平均地權條例 房仲 房貸 預售屋

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