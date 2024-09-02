沒人想跑？ 二手屋待售量寫新低 專家曝3原因

雖然銀行自主性限貸、央行出手要求降低不動產放款集中度，並進行總量管制，但韾傳不動產智庫執行長何世昌觀察樂居資料庫統計指出，二手屋市場並未出現拋售潮。

何世昌表示，根據樂居專業版資料庫統計，今年8月全台二手屋待售存量為74,560戶，較7月的77,503戶減少2,943 戶，持續創下近二年以來的新低點。

他表示，過去歷史上，只要央行祭出限貸令、禁貸令等等關資金水龍頭的措施，投資客必定望風而逃，二手屋賣壓頓時湧現，尤其是預售屋賣壓來得又快又急，因為預售屋轉賣比成屋簡單、快速，房價立刻由漲轉跌。

然而，這回卻不相同，二手屋市場不僅沒有拋售潮，賣壓甚至不增反減。一來是舊房貸戶利率多是2.185％的地板價利率，屋主可能捨不得賣掉手上低利率的房子。

其次，平均地權條例修正案去年上路，規定預售屋禁止轉售，投資客想跑也跑不了。

第三則是房地合一2.0，由於重稅期拉長到5年，許多屋主不想被課重稅，獲利縮減，因此不願釋出。

何世昌表示，雖然目前來看，二手屋賣壓並升高，但關資金水龍頭畢竟是大招，將會壓縮房價漲幅與房屋去化速度，而這對房仲業將是一場噩夢。