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華航攜北捷 推「航空捷運聯票」即起開始販售

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
圖為中華航空客機。 聯合報系資料照
圖為中華航空客機。 聯合報系資料照

空陸攜手，中華航空與台北捷運攜手合作推出「航空捷運聯票」，即日起至2025年 2 月 28 日購買華航國際線機票入境台灣的旅客，於抵台後7日內，憑登機證、護照及購買憑證至易飛網指定櫃檯（桃園機場第一、二航廈及桃園捷運A1台北車站），可享優惠價格購買台北捷運 72 小時票，歡迎來台自由行的國際觀光客，搭乘捷運暢遊大台北。

為慶祝華航與台北捷運的空陸合作，即日起至9月30日活動首月期間，搭乘華航國際線抵台旅客，可享 66 折加購台北捷運 72 小時票，優惠價每張 250 元，平均一天約 80 元捷運車資，就能無限暢遊；10 月 1 日至 114 年 2 月 28 日期間，旅客加購台北捷運 72 小時票，優惠價每張 320 元。

此外，台北為多數國際觀光客入境後優先到訪的城市，其中台北 101、龍山寺、中正紀念堂、西門町、淡水等知名景點，吸引絡繹不絕的國際遊客探訪，台北捷運則是觀光客探索台北最便利、快速的交通工具。台北捷運 72 小時旅遊票，可在有效期限內，不限次數搭乘台北捷運，另享有貓空纜車、兒童新樂園、國立故宮博物院、國立台灣博物館、西門紅樓、袖珍博物館、捷運商品館、北投會館「捷之旅」、捷運沿線知名商家專屬好禮與優惠。

北捷 捷運 華航

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