陞醫生技攜手藥技中心啟動多項醫藥開發 進軍醫藥市場

專注外泌體功能誘導技術的陞醫生技近日宣布，已於8月30日與財團法人醫藥工業技術發展中心簽訂「醫藥項目合作開發協議」，正式宣告啟動多項生技醫藥開發，進入千億產值的醫藥市場。

陞醫生技表示，該公司憑藉其獨家研發的生化脈衝國際發明專利技術，應用於多項醫療及美容育髮研究，第一個商品化的生化脈衝產品，是國際市場第一個皮膚美容及健髮功能專用的外泌體ExoGiov，有別於其他未經功能誘導的外泌體（Naive Exosome），2022年即取得國際化妝品INCI，因其傑出的有效性及市場獨特性，以及產品使用便利性，外泌體凍晶粉、溶液及所製成的保養品皆可常溫保存使用，營收呈現數倍成長。

陞醫生技表示，對於成立三年的新創生技公司而言，營收表現非常亮眼，現在又進入更大市場產值的醫藥市場，而且與有醫藥開發專業有很多經驗的藥技中心合作開發，相信未來醫藥項目成果值得期待，公司價值也有機會水漲船高，成為國內指標型生技企業。

陞醫生技董事長謝儒生表示，近期公司生化脈衝發明專利技術除了在美容育髮應用之外，在婦產科、牙科、眼科、腎臟科、骨科、耳科及重大傷口修復的生化脈衝候選醫藥物，已完成臨床前功效性測試，且大部分已完成動物試驗，結果顯示能針對上述科別醫療領域以往未滿足的醫療需求，展現出具市場競爭性的治療潛力。已進行國際市場的相關發明專利布局，並將於近期內發表四篇國際論文。 無論是美容產品或是醫藥品，合法合規的產品應用開發及銷售，一直是公司的宗旨及原則，現在也將依據國際相關的醫藥法規，正式啟動進行醫藥項目的應用開發。

藥技中心是國內首屈一指的醫藥專業團隊，熟悉醫藥項目開發規劃及國際醫藥法規，經過雙方團隊多次研討及規劃，雙方決定於今年9月正式啟動陞醫生技多個醫藥項目計畫，此次簽約，也是宣告陞醫生技進入新的發展里程碑，正式跨足生技醫藥開發領域。