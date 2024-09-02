仁新延攬國際眼科巨擘 Hendrik Scholl 出任子公司醫務長

仁新醫藥（6696）1日代子公司Belite Bio, Inc公告，將聘任全球公認、首屈一指在斯特格病變與黃斑部疾病極具權威的Hendrik Scholl醫學博士擔綱醫務長，並即時生效。

仁新醫藥表示，Hendrik Scholl原為Belite關鍵意見領袖（KOL），以及LBS-008青少年斯特格病變臨床二期與三期試驗的資料及安全監測委員會（Data and Safety Monitoring Board）主席，選在斯特格病變將進行臨床三期試驗期中分析前夕加入Belite，顯示其對於LBS-008治療斯特格病變與乾性黃斑部病變的信心，希望憑藉其自身豐富的眼科臨床經驗及國際影響力，加速LBS-008的開發，及早上市，造福病患。

Belite董事長暨執行長林雨新表示，Hendrik Scholl為當代多項眼科最重要進展的開創者，我們非常榮幸和興奮地歡迎他加入Belite。這是他首度由學界轉戰業界，代表其認可LBS-008具有改善視網膜疾病患者生活的巨大潛力，相信在他出任醫務長的專業領導下，對加速LBS-008臨床進程，及解決高度未被滿足的醫療需求將是一大助力。

Hendrik Scholl表示，很高興能在公司發展的關鍵時刻加入Belite，他畢生致力於改善視網膜疾病患者的生活，這些疾病一直以來缺乏有效的治療方案，對Belite開發斯特格病變與乾性黃斑部病變突破性療法所採行的創新方法感到欽佩，期待與團隊合作推進LBS-008的開發，為全球患者帶來希望。

Hendrik Scholl畢業於德國蒂賓根大學醫學院，取得文學碩士學位及醫學博士學位。在蒂賓根大學眼科醫院完成了專科醫師訓練後，即於全球知名眼科醫院的倫敦莫菲爾德眼科醫院和眼科研究所進行研究員培訓，後於德國波昂大學眼科診所獲取德國研究基金會海森堡計畫的黃斑部疾病教授職位，並獲匈牙利布達佩斯塞梅爾維斯大學頒授榮譽博士學位。

他專注於眼疾研究，過去25年輝煌的職涯中，不僅領導且參與過許多頂尖學術機構、醫學中心、國際大藥廠的董事會及科學、投資或資料及安全監測委員會，更參與超過10項斯特格病變與黃斑部病變的臨床研究，並在同儕審查之期刊上發表超過280篇文章與評論。其中，Hendrik Scholl更是斯特格病變疾病自然史研究（ProgStar Study）的首席項目負責人，ProgStar Study是該領域中規模最大的指標性研究，該研究共招募365名受試者。

此外，Hendrik Scholl更獲得無數的榮譽獎項，以表彰其在預防失明領域的貢獻，包括歐洲視覺獎、美國視網膜專家協會會長獎、黃斑部協會W. Richard Green獎及Paul Henkind紀念獎、瑞士Alfred-Vogt 獎，以及視覺與眼科研究協會（ARVO）Kupfer獎。

細數Hendrik Scholl的經歷成就：他是瑞士巴塞爾大學分子與臨床眼科研究所創辦人及科學聯合主任，曾任瑞士巴塞爾大學的眼科教授及系主任，也是瑞士視覺與眼科研究協會的創辦人及會長；更曾任職約翰霍普金斯大學醫學院Wilmer Eye Institute的眼科教授與捐贈講座教授，並擔任約翰霍普金斯醫院視網膜退化診所的負責人與視覺神經生理學服務的主任。目前則擔任奧地利維也納醫學大學的客座教授、歐洲視覺協會會長與歐洲最大的眼科臨床研究網EVICR.net及其視網膜失養症專家委員會的主席。

憑藉在斯特格病變、黃斑部萎縮疾病眼科研究及臨床試驗擁有的全球領導地位，Hendrik SchoII同時身兼數家國際大藥廠的顧問，由於具備豐富歷練與實績，更是國際大藥廠爭相延攬的眼科臨床專家。此外，Hendrik Scholl亦擔任過許多黃斑部萎縮疾病的藥物研究與臨床試驗KOL，亦曾協助國際大藥廠開發眼科藥物，這是他首次從學界轉戰業界，代表肯定LBS-008治療斯特格病變與乾性黃斑部病變的潛力，並對LBS-008藥物上市抱持樂觀。

仁新表示，成功延攬Hendrik Scholl加入Belite經營團隊，除可借重其國際醫療資源與國際大藥廠人脈外，亦可協助公司加速藥物開發的推進，以及帶來國際合作或授權的新契機，相信會是LBS-008新藥成功商品化的關鍵拼圖。