中油董座 方振仁升任
賴總統上任滿100天，國營事業董座陸續換人。掌管國內石化能源供應的台灣中油公司董事長李順欽也將去職，經濟部已內定由現任總經理方振仁內升，全案仍須等經濟部長郭智輝訪日回台後、於本周敲定。
中油為國內最大石化能源公司，也是國營事業，賴政府上任後，一度傳出將由賴系人馬空降，不過因中油肩負供氣與能源轉型大任，近年和台電一樣擔任物價消波塊的角色，致連年虧損，經營不易，最終郭智輝仍屬意由內部系統出任，以穩定能源供應。
中油董事長李順欽因屆齡延任多年，這兩年一直傳出有異動，但因專業考量，仍被蔡政府重用。總經理方振仁今年2月也屆齡65歲，原本傳出想辦理退休，據了解，經濟部經過一番慰留，才留住了方振仁。
經濟部現內定方振仁接任董事長，總座遺缺則由副總張敏接任，全案本周內定案。
經濟部四大國營事業油電糖水，掌控公用民生資源之穩定供應，台電董事長由前經濟部次長曾文生專任，台水李嘉榮屬專業出身，這兩家國營事人事相對穩定。現中油董事長內定方振仁內升；台糖現任董事長楊明州為一年一聘，於10月屆期，是否改由賴系人馬與台南幫空降，則有待觀察。
近期國營事業董座陸續換人，台船董事長鄭文隆卸任，改由成大講座教授黃正弘接任；中鋼董事長則拔擢執行副總黃建智，中鋼代理董事長王錫欽將退休，不過，經濟部仍希望借重其專長，續任中能發電董事長一職。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言