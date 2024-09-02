中油董座 方振仁升任

賴總統上任滿100天，國營事業董座陸續換人。掌管國內石化能源供應的台灣中油公司董事長李順欽也將去職，經濟部已內定由現任總經理方振仁內升，全案仍須等經濟部長郭智輝訪日回台後、於本周敲定。

中油為國內最大石化能源公司，也是國營事業，賴政府上任後，一度傳出將由賴系人馬空降，不過因中油肩負供氣與能源轉型大任，近年和台電一樣擔任物價消波塊的角色，致連年虧損，經營不易，最終郭智輝仍屬意由內部系統出任，以穩定能源供應。

中油董事長李順欽因屆齡延任多年，這兩年一直傳出有異動，但因專業考量，仍被蔡政府重用。總經理方振仁今年2月也屆齡65歲，原本傳出想辦理退休，據了解，經濟部經過一番慰留，才留住了方振仁。

經濟部現內定方振仁接任董事長，總座遺缺則由副總張敏接任，全案本周內定案。

經濟部四大國營事業油電糖水，掌控公用民生資源之穩定供應，台電董事長由前經濟部次長曾文生專任，台水李嘉榮屬專業出身，這兩家國營事人事相對穩定。現中油董事長內定方振仁內升；台糖現任董事長楊明州為一年一聘，於10月屆期，是否改由賴系人馬與台南幫空降，則有待觀察。

近期國營事業董座陸續換人，台船董事長鄭文隆卸任，改由成大講座教授黃正弘接任；中鋼董事長則拔擢執行副總黃建智，中鋼代理董事長王錫欽將退休，不過，經濟部仍希望借重其專長，續任中能發電董事長一職。