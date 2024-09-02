螺絲業寒冬 業界怨政府重科技輕傳產

螺絲產業鏈驚現歇業潮，業界示警，政府「重科技、輕傳產」的情況，加上地緣政治風險，恐造成螺絲廠擴大外移，「訂單移往國外生產，國內產業鏈自然萎縮」，台灣「螺絲王國」的美稱恐成歷史名詞。

一位螺絲大老說，4月政府調漲電價，5月又大幅提高尖峰用電費率，電價漲了又漲，單是電鍍、熱處理每公噸就要增加300元至400元，由於景氣不好協力廠這波不敢漲價導致虧損，「乾脆收掉也是一種（因應）方案」。

特殊件螺絲專業廠力翰全球總經理吳宗翰表示，當前接單能見度短，到第4季都不是很樂觀，歐洲客戶放假回來，至今沒什麼動作，詢單量很少。

吳宗翰指出，短期最有效的解方當然是中鋼（2002）盤價，中鋼解釋說，價格跟不上大陸，與日韓相差不大，重點台灣螺絲沒有直接與日韓競爭，最大的競爭對手就是中國大陸，但是中鋼自己也要賺錢，如何取得平衡是智慧。

上市鋼廠總經理表示，螺絲業出現新一波產業外移是另個警訊，因為客戶怕台灣有地緣風險，世豐螺絲（2065）等大廠前往越南設廠滿足客戶要求，產業外移多了，台灣本土的產業鏈自然就萎縮了。

此外，能外移的企業多具有實力，應該往更高階領域發展，將高附加價值產品拿回台灣代工，整個產業鏈才能全面提升。但現在看到的，多是在國外還是做低階產品，等同把台灣當競爭對手，自己打自己，路愈走愈窄。