快訊

柯文哲回家了！小草要北檢道歉 館長離開前「這句」超嗆

螺絲業寒冬 業界怨政府重科技輕傳產

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄報導

螺絲產業鏈驚現歇業潮，業界示警，政府「重科技、輕傳產」的情況，加上地緣政治風險，恐造成螺絲廠擴大外移，「訂單移往國外生產，國內產業鏈自然萎縮」，台灣「螺絲王國」的美稱恐成歷史名詞。

一位螺絲大老說，4月政府調漲電價，5月又大幅提高尖峰用電費率，電價漲了又漲，單是電鍍、熱處理每公噸就要增加300元至400元，由於景氣不好協力廠這波不敢漲價導致虧損，「乾脆收掉也是一種（因應）方案」。

特殊件螺絲專業廠力翰全球總經理吳宗翰表示，當前接單能見度短，到第4季都不是很樂觀，歐洲客戶放假回來，至今沒什麼動作，詢單量很少。

吳宗翰指出，短期最有效的解方當然是中鋼（2002）盤價，中鋼解釋說，價格跟不上大陸，與日韓相差不大，重點台灣螺絲沒有直接與日韓競爭，最大的競爭對手就是中國大陸，但是中鋼自己也要賺錢，如何取得平衡是智慧。

上市鋼廠總經理表示，螺絲業出現新一波產業外移是另個警訊，因為客戶怕台灣有地緣風險，世豐螺絲（2065）等大廠前往越南設廠滿足客戶要求，產業外移多了，台灣本土的產業鏈自然就萎縮了。

此外，能外移的企業多具有實力，應該往更高階領域發展，將高附加價值產品拿回台灣代工，整個產業鏈才能全面提升。但現在看到的，多是在國外還是做低階產品，等同把台灣當競爭對手，自己打自己，路愈走愈窄。

中鋼 電價

延伸閱讀

電價漲嗎？電價審議會新組成逾半非官方 9月中旬首開會

經濟部證實 中鋼董事長由執行副總黃建智升任

獨／中鋼新董事長黃建智：碳中和與「二軸三轉」為首要雙務

未足額進用身障員工 中鋼、中鼎、榮工再成榜單前3名

相關新聞

螺絲業寒冬 驚見歇業潮…市場擔心恐現骨牌效應

螺絲業營運連環爆，驚見歇業潮。螺絲業電鍍專業廠良有昨（1）日起歇業，抽線廠元山鋼停工，短期內有十餘家業者調整營業；業內人...

中油董座 方振仁升任

賴總統上任滿100天，國營事業董座陸續換人。掌管國內石化能源供應的台灣中油公司董事長李順欽也將去職，經濟部已內定由現任總...

螺絲業寒冬 業界怨政府重科技輕傳產

螺絲產業鏈驚現歇業潮，業界示警，政府「重科技、輕傳產」的情況，加上地緣政治風險，恐造成螺絲廠擴大外移，「訂單移往國外生產...

長榮航：明年客貨運都旺 機票價格「易漲難跌」

長榮航空總經理孫嘉明首度剖析明年航空市場，他透露，2025年客貨運兩旺，其中，機票價格「易漲難跌」，日本、北美、歐洲市場...

航空雙雄擴機隊 競爭力發威

兩大飛機製造大廠包括波音、空巴，面臨零組件供應不足問題，出現交機遞延亂象，預計未來三年內無解，華航、長榮航之前已超前部署...

軍友社籲企業敬軍愛軍

軍人之友社榮譽理事長李棟樑心繫國軍弟兄，十年來慰問全國各部隊1,930場次，預估今年累計可達2,000場次。明（3）日是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。