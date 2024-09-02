航空雙雄擴機隊 競爭力發威

兩大飛機製造大廠包括波音、空巴，面臨零組件供應不足問題，出現交機遞延亂象，預計未來三年內無解，華航（2610）、長榮航（2618）之前已超前部署下訂單，競爭力將發威。

據悉，華航全新波音787新機2025年開始加入；長榮航空的空巴A350-1000全新機型，則預計2026年開始交機。航空客運市場2025年將恢復到疫情前的水準，為了吸引消費者目光，華航、長榮航推出新型機隊應戰，航線規劃更綿密外，原機隊也要推出各種亮點「賣萌、賣新」全面搶攻市場商機。

長榮航空至2032年前尚有47架飛機待交，今、明年陸續還有六架787新機交付。預計這些新增運能加入機隊後，2025年西雅圖將調整成每周十班營運；解封後高價位的艙等一直銷售的很好，長榮航789新機交機後，長榮航空三艙等飛機數會增加，將現有四架兩艙789逐步改成三艙來運營。

華航持續擴充機隊運能，引進新世代窄體客機A321neo，預計今年底機隊架數達15架、全機隊25架於2026年交付完畢，同時今年也引進一架A350租機。

華航全面強化競爭力，2025年將迎接全新787機隊，包含18架787-9及六架 787-10，整體共24架，未來將擔綱區域、紐澳等中長程主力機隊。

此外，華航15架A350-900客機將於2026年啟動客艙升級案，優化航機設備及服務品質。貨機部分，具節油高效能的777F貨機今年已引進兩架，預計今年十架777F全數到位，為華航強大的貨運運能再添動力。