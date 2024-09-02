長榮航：明年客貨運都旺 機票價格「易漲難跌」

長榮航空（2618）總經理孫嘉明首度剖析明年航空市場，他透露，2025年客貨運兩旺，其中，機票價格「易漲難跌」，日本、北美、歐洲市場明年需求動能續揚；貨運市場明年艙位供給少，AI、電商需求卻大增，運價將維持高檔。

對於明年客運，孫嘉明指出，由於航空營運成本持續攀升，2025年票價仍易漲難跌，以北美、歐洲及東北亞線票價為例，波動有限而旺季漲價的機會高；另外，東南亞航線中，清邁、峴港及峇里島等旅遊景點最為穩定；港澳線則因座位供給大於需求，出現較大幅度降價空間。

根據統計資料，受惠於疫後報復性需求出國觀光的旅客急速攀升，根據桃園機場統計，2024年前七個月桃園機場客運量達2,604萬人次，已近疫情前九成水準，全年可突破4,000萬人次，推估最快2025年就能恢復疫情前動能，票價走勢備受關注。

孫嘉明看2025年航空市場

孫嘉明分析，航空公司制訂票價，就會規劃出不同售價艙，有時低票艙等為了吸客，很快就完售，同艙等只剩下高價票，有些低價票推出後，會給市場出現降價的錯覺；長榮航空內部統計，因客運需求穩定，目前還沒看到大幅降價趨勢，明年就算報復性需求降溫，部分航線票價下修幅度僅在3-5%內，但熱門線旺季時的漲幅則則會超過5%。

2025年市場變動壓力最大還是港澳線，主因是疫後需求回升的速度緩慢，各家業者包括國泰等都大量增班，還有新加入的業者像星宇航空等，出現供過於求，導致香港線降價壓力最大；大陸市場現階段維持北京、上海、廣州、杭州、成都等航線，載客率平均約七成。

貨運方面，孫嘉明進一步指出，航空貨運明年新飛機增供量不多，AI、電商的需求繼續增加，台灣、東南亞像泰國等地的出口旺，航空貨運依舊高價位。明年航空客、貨運市場繼續好。

航空貨運在疫情期間最高價來到每公斤20美元，折算台幣約610美元，目前的航空貨運價格每公斤約在台幣310元的水準，第4季航空貨運需求旺季，受惠於感恩節、聖誕節及新年假期到來，運價仍有向上空間。明年市場供需失衡，航空貨運價格持續看俏。

孫嘉明認為，不少工廠將生產基地從大陸轉移到東南亞市場，東南亞航空貨運需求成長力度會比大陸強勁，東南亞的空運價格表現都會比大陸還高。明年的貨運需求還是存在，台灣的航空貨運供給變動不大，所以推估航空貨運業績有望比今年還好。



延伸閱讀

航空雙雄擴機隊 競爭力發威