螺絲業寒冬 驚見歇業潮…市場擔心恐現骨牌效應

螺絲業營運連環爆，驚見歇業潮。螺絲業電鍍專業廠良有昨（1）日起歇業，抽線廠元山鋼停工，短期內有十餘家業者調整營業；業內人士指出，螺絲業歇業恐有骨牌效應，因營運成本大增、國際訂單驟減，產業將進入冰河期。

台灣往年有螺絲王國的美稱，是僅次於大陸、德國的全球第三大扣件（螺絲螺帽）出口國，前（2022）年因疫情期間，各類產業狂飆效應，當年螺絲業外銷金額首度衝破60億美元，達到63.55億美元、逼近新台幣2,000億元大關，創歷史新高。不過，去年起國際訂單額度急轉直下，今年更是五窮六絕。

螺絲電鍍廠良有公司通知用戶昨日起停業；知名抽線大廠元山鋼通告，年底結束抽線業務；嘉南地區老牌線材廠決定賣廠。

初估近期至少十餘家螺絲產業鏈相關企業退出市場，台灣螺絲業明確出現衰退警訊。

台灣螺絲公會理事長蔡永裕表示，中美貿易戰方興未艾、俄烏戰爭影響歐洲經濟復甦，加上台灣螺絲銷東協被課徵15%至25%關稅，目前只有美國市場為主力，但美國市場在衰退，問題確實棘手，短期無法改善，已經與政府研擬大戰略，期待引領產業正向發展。

螺絲公會幹部說，根據統計去年1月至7月台灣螺絲出口價格與數量年減幅度都超過25%；今年1月至7月更深陷泥沼，在去年的大衰退中雪上加霜，前七月總出口額僅25億美元、年減逾10%，整體螺絲出口進到「價跌量縮」困局，短期難以化解，多家專業大廠訂單量直接降30%至50%，比腰斬還慘。

影響所及，台灣螺絲產業鏈開始鬆動。電鍍專業廠良有企業通知客戶「不得不做出一個艱難的決定」，從9月起停止營業；元山鋼抽線部門將在年底停止製造生產，現有設備願意轉讓，只專注做盤元買賣。

另，嘉南地區重要線材廠股東會通過，面對景氣復甦遙遙無期，決定停業並出售數千坪廠房，預估可進帳10餘億元、退出市場。屏東地區螺絲產業協力廠同樣決定歇業停止運營。

上市螺絲廠總經理說，今年在高雄舉辦的國際扣件展，螺絲接單普遍低迷，倒是製造螺絲的機械廠收益頗豐，國外買家到台灣買機器，回去自己做螺絲，反過來跟台灣螺絲產業競爭，「這就是現況」。

面對市場嚴峻考驗，許多螺絲業認為中鋼（2002）盤價高於國際行情的現象應有效改善，據信不少重點鋼廠決策高層，將不再出席中鋼產銷聯誼會，「因為每次開會說半天都沒用，一直在浪費時間」。

日前一場螺絲業座談會上，達固扣件代表強調，國內鋼價成本過高，內外夾擊難經營。華盛螺絲期許，政府可比照疫情期間給予相關薪資補助。