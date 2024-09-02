快訊

柯文哲回家了！小草要北檢道歉 館長離開前「這句」超嗆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

螺絲業寒冬 驚見歇業潮…市場擔心恐現骨牌效應

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄報導
螺絲業營運連環爆，驚見歇業潮。示意圖。 聯合報系資料照
螺絲業營運連環爆，驚見歇業潮。示意圖。 聯合報系資料照

螺絲業營運連環爆，驚見歇業潮。螺絲業電鍍專業廠良有昨（1）日起歇業，抽線廠元山鋼停工，短期內有十餘家業者調整營業；業內人士指出，螺絲業歇業恐有骨牌效應，因營運成本大增、國際訂單驟減，產業將進入冰河期。

台灣往年有螺絲王國的美稱，是僅次於大陸、德國的全球第三大扣件（螺絲螺帽）出口國，前（2022）年因疫情期間，各類產業狂飆效應，當年螺絲業外銷金額首度衝破60億美元，達到63.55億美元、逼近新台幣2,000億元大關，創歷史新高。不過，去年起國際訂單額度急轉直下，今年更是五窮六絕。

螺絲電鍍廠良有公司通知用戶昨日起停業；知名抽線大廠元山鋼通告，年底結束抽線業務；嘉南地區老牌線材廠決定賣廠。

初估近期至少十餘家螺絲產業鏈相關企業退出市場，台灣螺絲業明確出現衰退警訊。

台灣螺絲公會理事長蔡永裕表示，中美貿易戰方興未艾、俄烏戰爭影響歐洲經濟復甦，加上台灣螺絲銷東協被課徵15%至25%關稅，目前只有美國市場為主力，但美國市場在衰退，問題確實棘手，短期無法改善，已經與政府研擬大戰略，期待引領產業正向發展。

螺絲公會幹部說，根據統計去年1月至7月台灣螺絲出口價格與數量年減幅度都超過25%；今年1月至7月更深陷泥沼，在去年的大衰退中雪上加霜，前七月總出口額僅25億美元、年減逾10%，整體螺絲出口進到「價跌量縮」困局，短期難以化解，多家專業大廠訂單量直接降30%至50%，比腰斬還慘。

影響所及，台灣螺絲產業鏈開始鬆動。電鍍專業廠良有企業通知客戶「不得不做出一個艱難的決定」，從9月起停止營業；元山鋼抽線部門將在年底停止製造生產，現有設備願意轉讓，只專注做盤元買賣。

另，嘉南地區重要線材廠股東會通過，面對景氣復甦遙遙無期，決定停業並出售數千坪廠房，預估可進帳10餘億元、退出市場。屏東地區螺絲產業協力廠同樣決定歇業停止運營。

上市螺絲廠總經理說，今年在高雄舉辦的國際扣件展，螺絲接單普遍低迷，倒是製造螺絲的機械廠收益頗豐，國外買家到台灣買機器，回去自己做螺絲，反過來跟台灣螺絲產業競爭，「這就是現況」。

面對市場嚴峻考驗，許多螺絲業認為中鋼（2002）盤價高於國際行情的現象應有效改善，據信不少重點鋼廠決策高層，將不再出席中鋼產銷聯誼會，「因為每次開會說半天都沒用，一直在浪費時間」。

日前一場螺絲業座談會上，達固扣件代表強調，國內鋼價成本過高，內外夾擊難經營。華盛螺絲期許，政府可比照疫情期間給予相關薪資補助。

中鋼 疫情

延伸閱讀

經濟部證實 中鋼董事長由執行副總黃建智升任

獨／中鋼新董事長黃建智：碳中和與「二軸三轉」為首要雙務

「沒人願接擔子」88歲阿嬤老了！彰化名店「阿嬤的孫女古早味冰」9月停業

中鋼成功推動「滑門砂」材料國產化 及建立自主供應鏈

相關新聞

螺絲業寒冬 驚見歇業潮…市場擔心恐現骨牌效應

螺絲業營運連環爆，驚見歇業潮。螺絲業電鍍專業廠良有昨（1）日起歇業，抽線廠元山鋼停工，短期內有十餘家業者調整營業；業內人...

中油董座 方振仁升任

賴總統上任滿100天，國營事業董座陸續換人。掌管國內石化能源供應的台灣中油公司董事長李順欽也將去職，經濟部已內定由現任總...

螺絲業寒冬 業界怨政府重科技輕傳產

螺絲產業鏈驚現歇業潮，業界示警，政府「重科技、輕傳產」的情況，加上地緣政治風險，恐造成螺絲廠擴大外移，「訂單移往國外生產...

長榮航：明年客貨運都旺 機票價格「易漲難跌」

長榮航空總經理孫嘉明首度剖析明年航空市場，他透露，2025年客貨運兩旺，其中，機票價格「易漲難跌」，日本、北美、歐洲市場...

航空雙雄擴機隊 競爭力發威

兩大飛機製造大廠包括波音、空巴，面臨零組件供應不足問題，出現交機遞延亂象，預計未來三年內無解，華航、長榮航之前已超前部署...

軍友社籲企業敬軍愛軍

軍人之友社榮譽理事長李棟樑心繫國軍弟兄，十年來慰問全國各部隊1,930場次，預估今年累計可達2,000場次。明（3）日是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。