快訊

柯文哲回家了！小草要北檢道歉 館長離開前「這句」超嗆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

軍友社籲企業敬軍愛軍

經濟日報／ 記者萬中一／台北報導
軍人之友社榮譽理事長李棟樑（後排左六）心繫國軍弟兄，十年來慰問全國各部隊達1,930場次，預估今年可以達到2,000場次。軍友社／提供
軍人之友社榮譽理事長李棟樑（後排左六）心繫國軍弟兄，十年來慰問全國各部隊達1,930場次，預估今年可以達到2,000場次。軍友社／提供

軍人之友社榮譽理事長李棟樑心繫國軍弟兄，十年來慰問全國各部隊1,930場次，預估今年累計可達2,000場次。明（3）日是軍人節，李棟樑感念官兵勤訓精練、保衛國家，默默的犧牲奉獻，冒險犯難，國人才能擁有安心、安全、安定的日常，並呼籲企業發揚敬軍、愛軍精神，給予最大支持。

李棟樑指出，2014年剛接任軍友社理事長時，高雄發生氣爆事件，至今想來仍心有餘悸，國軍官兵在第一時間內，爭分奪秒勇赴艱險環境馳援，令人感動。

李棟樑說，無論風災、氣爆或地震，國軍官兵都將生命拋諸腦後，這種勇氣與使命感令人感動。相對國軍守護國家付出的犧牲與奉獻，他能做的就是以實際行動支持國軍。「哪裡有需要，哪裡就有國軍」是你們對國人的承諾；「國軍在哪裡，李棟樑就在哪裡」則是他對國軍不變的約定。

李棟樑提到，半世紀前，他在金門擔任預官，歷經「單打雙不打」的歲月，即使經過歲月洗禮，依舊歷歷在目。而今面對國際安全的詭譎多變，國軍守護國家的使命與責任更是加重，在今年「漢光40號演習」實兵演練中，可以發現國軍因應敵情，進行演練與驗證，獲得國人高度肯定。任何軍事演習或訓練，都是基於「預見風險，防患未然」演練與整備，雖然愛好和平，但也從未忘記戰爭的警惕；有了那段外島的刻苦銘心時光，讓他深刻感受國軍官兵執干戈衛社稷的貢獻。

李棟樑2022年5月卸任軍友社理事長，轉任榮譽理事長，持續以行動支持國軍。他在八年任內走訪本島、外離島各地駐軍，包括高山站台、前線哨站等偏遠基層單位累計達1,640場次，加計卸任二年多，十年累計1,930場次，等於平均近二天就走訪國軍據點，媒體稱他為「史上最拚理事長」。

李棟樑陸續推出不少創舉，他認為，首先是要讓官兵「有感」。一般的勞軍活動大都是頒贈獎牌、聚餐、演藝人員表演等，他不但是擴大辦理，還邀請企業界共襄盛舉，提供國軍、軍眷及榮民榮眷優惠活動，凡是提供軍人補給證等身分證明，就可在與軍友社合作的商家享有折扣優惠，多年下來已有數千家企業響應辦理。 有些創舉看起來微不足道，但卻能讓基層官兵感動。例如到五指山軍人公墓、忠烈祠、慈湖等地慰問，他帶著五星級飯店大廚在現場外燴慰勞官兵，更令人印象深刻。 李棟樑說，這些舉措都是希望拋磚引玉 ，將企業敬軍的精神傳承下去。

李棟樑辦公室掛著一幅由國防部委請李奇茂大師書贈「義重三軍」的墨寶，感謝他長期以來推動敬軍活動及對國軍的奉獻。他強調，會持續做好「國軍永遠志工」的角色，並號召社會各界一起做國軍最有力的後盾，秉持「走到、握到、關懷到」緊握每位官兵雙手，傳達社會各界對國軍的支持與肯定。

國軍 演習 軍人節

延伸閱讀

企業敬軍勞軍漸成風氣 今年有169家、門市超過8000個

李棟樑耕耘軍友社十年 打響「最強理事長」名號

搶救日治派出所建造「港墘碑林」 東石鄉耆老陳哲卿91歲安祥辭世

🎧｜比「台灣女兒」林郁婷還衰！性別檢測錯誤，她冠軍遭取消

相關新聞

螺絲業寒冬 驚見歇業潮…市場擔心恐現骨牌效應

螺絲業營運連環爆，驚見歇業潮。螺絲業電鍍專業廠良有昨（1）日起歇業，抽線廠元山鋼停工，短期內有十餘家業者調整營業；業內人...

中油董座 方振仁升任

賴總統上任滿100天，國營事業董座陸續換人。掌管國內石化能源供應的台灣中油公司董事長李順欽也將去職，經濟部已內定由現任總...

螺絲業寒冬 業界怨政府重科技輕傳產

螺絲產業鏈驚現歇業潮，業界示警，政府「重科技、輕傳產」的情況，加上地緣政治風險，恐造成螺絲廠擴大外移，「訂單移往國外生產...

長榮航：明年客貨運都旺 機票價格「易漲難跌」

長榮航空總經理孫嘉明首度剖析明年航空市場，他透露，2025年客貨運兩旺，其中，機票價格「易漲難跌」，日本、北美、歐洲市場...

航空雙雄擴機隊 競爭力發威

兩大飛機製造大廠包括波音、空巴，面臨零組件供應不足問題，出現交機遞延亂象，預計未來三年內無解，華航、長榮航之前已超前部署...

軍友社籲企業敬軍愛軍

軍人之友社榮譽理事長李棟樑心繫國軍弟兄，十年來慰問全國各部隊1,930場次，預估今年累計可達2,000場次。明（3）日是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。