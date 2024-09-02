軍友社籲企業敬軍愛軍

軍人之友社榮譽理事長李棟樑心繫國軍弟兄，十年來慰問全國各部隊1,930場次，預估今年累計可達2,000場次。明（3）日是軍人節，李棟樑感念官兵勤訓精練、保衛國家，默默的犧牲奉獻，冒險犯難，國人才能擁有安心、安全、安定的日常，並呼籲企業發揚敬軍、愛軍精神，給予最大支持。

李棟樑指出，2014年剛接任軍友社理事長時，高雄發生氣爆事件，至今想來仍心有餘悸，國軍官兵在第一時間內，爭分奪秒勇赴艱險環境馳援，令人感動。

李棟樑說，無論風災、氣爆或地震，國軍官兵都將生命拋諸腦後，這種勇氣與使命感令人感動。相對國軍守護國家付出的犧牲與奉獻，他能做的就是以實際行動支持國軍。「哪裡有需要，哪裡就有國軍」是你們對國人的承諾；「國軍在哪裡，李棟樑就在哪裡」則是他對國軍不變的約定。

李棟樑提到，半世紀前，他在金門擔任預官，歷經「單打雙不打」的歲月，即使經過歲月洗禮，依舊歷歷在目。而今面對國際安全的詭譎多變，國軍守護國家的使命與責任更是加重，在今年「漢光40號演習」實兵演練中，可以發現國軍因應敵情，進行演練與驗證，獲得國人高度肯定。任何軍事演習或訓練，都是基於「預見風險，防患未然」演練與整備，雖然愛好和平，但也從未忘記戰爭的警惕；有了那段外島的刻苦銘心時光，讓他深刻感受國軍官兵執干戈衛社稷的貢獻。

李棟樑2022年5月卸任軍友社理事長，轉任榮譽理事長，持續以行動支持國軍。他在八年任內走訪本島、外離島各地駐軍，包括高山站台、前線哨站等偏遠基層單位累計達1,640場次，加計卸任二年多，十年累計1,930場次，等於平均近二天就走訪國軍據點，媒體稱他為「史上最拚理事長」。

李棟樑陸續推出不少創舉，他認為，首先是要讓官兵「有感」。一般的勞軍活動大都是頒贈獎牌、聚餐、演藝人員表演等，他不但是擴大辦理，還邀請企業界共襄盛舉，提供國軍、軍眷及榮民榮眷優惠活動，凡是提供軍人補給證等身分證明，就可在與軍友社合作的商家享有折扣優惠，多年下來已有數千家企業響應辦理。 有些創舉看起來微不足道，但卻能讓基層官兵感動。例如到五指山軍人公墓、忠烈祠、慈湖等地慰問，他帶著五星級飯店大廚在現場外燴慰勞官兵，更令人印象深刻。 李棟樑說，這些舉措都是希望拋磚引玉 ，將企業敬軍的精神傳承下去。

李棟樑辦公室掛著一幅由國防部委請李奇茂大師書贈「義重三軍」的墨寶，感謝他長期以來推動敬軍活動及對國軍的奉獻。他強調，會持續做好「國軍永遠志工」的角色，並號召社會各界一起做國軍最有力的後盾，秉持「走到、握到、關懷到」緊握每位官兵雙手，傳達社會各界對國軍的支持與肯定。