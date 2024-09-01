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華航、長榮航超前部署新機訂單 將發威

經濟日報／ 記者黃淑惠／芝加哥即時報導

兩大飛機製造面臨零組件供應不足交機遞延亂象預計三年內無解，航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）很幸運已超前部署新機訂單將在未來發威，華航全新787新機2025開始加入，長榮航空A350-1000全新機型預計2026年交機。

航空客運市場2025年已經恢復到疫情前的水準，為了吸引消費者目光，華航、長榮航推出新型機隊應戰，航線規劃更綿密外，原機隊也要推出各種亮點「賣萌、賣新」全面搶攻市場商機。

長榮航空至2032年前尚有47架飛機待交，今、明年陸續還有6架787新機交付。預計這些新增運能加入機隊後，2025年西雅圖將調整成每周10班營運；解封後高價位的艙等一直銷售的很好，長榮航789新機交機後，長榮航空三艙等飛機數會增加，將現有4架兩艙789 逐步改成三艙來運營。此外，長榮航空向空巴訂購的18架A350-1000，預計最快2026年第4季或是2027年初開始引進；而A321neo有15架，則是預計從2029年起陸續交機。

華航持續擴充機隊運能，引進新世代窄體客機A321neo，預計今年底機隊架數達15架、全機隊25架於2026年交付完畢，同時今年也引進1架A350租機。此外，華航15 架A350-900 客機將於 2026 年啟動客艙升級案，優化航機設備及服務品質。貨機部分，具節油高效能的 777F 貨機今年已引進 2 架，預計今年 10 架 777F 全數到位，為華航強大的貨運運能再添動力。

華航 長榮航空

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