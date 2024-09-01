點子農場／黑悟空與台灣的文化選擇

《黑神話：悟空》全球發售的那天，我正好在日本大阪訪友。這件事在日本沒有引起太多媒體關注，卻在台灣成了熱門新聞。

到目前為止，這款被網民簡稱為「黑悟空」的電玩遊戲，已經在全球創造了超過5億美元（約新台幣150億元）的產值。對比之下，行政院最近剛核定給台灣文化部2025年的總預算卻是新台幣303.93億元。兩個數字相映之下，一方面展示了中國對於全球進行文化輸出的雄心，另一方面也凸顯出台灣在文化工作上所投入的情況。

《黑神話：悟空》電玩在台灣掀起了熱潮，成為社會各界討論的焦點。有人擔心這會是另一次中國文化侵略的開端，有人痛罵台灣資訊產業不長進，說20多年前在中國電玩市場不可一世的《仙劍奇俠傳》如今安在？

但是玩家普遍的評價都是，這款遊戲以孫悟空這個深入人心的經典角色為核心，結合了令人驚豔的視覺效果和精緻的戰鬥系統，所以能迅速獲得了市場的青睞。並沒有人談到文化元素為這遊戲帶來什麼加值，玩家在意的永遠只是遊戲好不好玩。

然而，深入剖析黑悟空的成功，其背後有許多日本電玩的痕跡，只是注入了中國文化的內涵而已。甚至有人認為，這遊戲中隱藏著中國年輕世代對自由和民主的渴望（比如遊戲中的主角不想成仙佛只想當個自由人）。

遊戲界素來有「站在巨人肩膀上」的說法，《黑神話：悟空》就是這樣一款作品。它在戰鬥系統、角色變身和故事敘述方式，都能看到日本經典動作遊戲的影子。無論是《惡魔獵人》系列的哥特美學，還是《仁王》的精妙操作介面和打鬥，甚至是《隻狼：暗影雙死》的文學化敘事，黑悟空都從中汲取了大量靈感，並融合進電玩故事中。

台灣社會長期受到日本電玩文化的深刻影響。自八○年代以來，日本遊戲以其創新性和娛樂性在台灣市場占據主導地位，無數台灣玩家從小就在《超級瑪利歐》、《快打旋風》和《太空戰士》等遊戲中成長。這種文化上的浸潤，使得台灣玩家對《黑神話：悟空》這類仿效日本風格的遊戲產生了無阻力的親近感。有人認為，台灣對這款遊戲的熱愛，並非因為其中華文化的底蘊，而是那種熟悉的日本電玩所帶來的娛樂體驗。

台灣在政治上長期推行「去中國化」，這種趨勢不僅體現在政策上，也滲透到文化領域。隨著台灣年輕一代在教育和媒體上受到更多的本土化和國際化影響，中華文化的影響力在台灣逐漸減弱。

相形之下，日本流行文化，以細膩的表現和豐富的內涵，長期贏得台灣社會的認同。因此，儘管《黑神話：悟空》試圖在其中傳達中國的傳統文化，但在台灣，它更像是披著中國神話外衣的日本電玩作品。

展望未來，台灣的文化認同或許將更加偏向日本，而非中國。這種趨勢不僅僅源自政治上的分歧，更是文化心理上的自然選擇。台灣的年輕一代在日本動漫、電玩、電影的包圍下，早已形成了對日本文化的強烈認同感，這樣的認同，也反應在年年增長的赴日旅遊人口數字上。

當《黑神話：悟空》成為台灣社會的熱話題時，看到的不僅僅是一款遊戲的成功，更是台灣文化選擇的信號燈。未來的台灣，或許將在各種文化的影響下，走出一條屬於自己的文化道路。而這條路，會不會與中華文化漸行漸遠？