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長榮航空總經理孫嘉明：2025年機票價格「易漲難跌」

經濟日報／ 記者黃淑惠／芝加哥即時報導
長榮航空總經理孫嘉明首度透露對於2025年機票價格在各種成本持續增加下，機票價格「易漲難跌」。記者黃淑惠／攝
長榮航空總經理孫嘉明首度透露對於2025年機票價格在各種成本持續增加下，機票價格「易漲難跌」。記者黃淑惠／攝

長榮航空（2618）總經理孫嘉明首度透露對於2025年機票價格在各種成本持續增加下，機票價格「易漲難跌」，會有季節性的變動，賠錢的生意航空業者不會願意做，而且日本、北美、歐洲市場明年續好。

2025年機票價格會不會降價，長榮航空總經理孫嘉指出，由於航空營運成本持續攀升，2025年票價平均是易漲難跌，各航線價格變動不同，像是北美、歐洲及東北亞線票價波動不太會動，旺季漲價的機會高；另外，東南亞兩樣情，清邁、峴港及峇里島等旅遊景點最為穩定；港澳線則因座位供給大於需求，出現較大幅度降價空間。

根據統計資料，受惠於疫後報復性需求出國觀光的旅客急速攀升，根據桃園機場統計，2024年前七個月桃園機場客運量達2,604萬人次，已接近2019年疫情前9成水準，全年可突破4000萬人次，推估最快2025年就能恢復至疫情前水準，票價走勢備受關注。

孫嘉明分析，航空公司制訂票價，就會規劃出不同售價艙，有時低票艙等為了吸客，很快就完售，同艙等只剩下高價票，有些低價票推出後，會給市場出現降價的錯覺；長榮航空內部統計，因客運需求穩定，目前還沒看到大幅降價趨勢，明年就算報復性需求降溫，各航線的變化大，有些航線會微幅在3-5%內的幅度下修，熱門線旺季時的漲幅則會超過5%。

2025年市場變動壓力最大還是港澳線，主因是疫後需求回升的速度緩慢，各家業者包括國泰等都大量的增班，還有新加入的業者像星宇航空等，出現供過於求，導致香港線降價壓力最大；大陸市場的布局現階段維持北京、上海、廣州、杭州、成都等航線，載客率平均約7成。

票價 航線 長榮航空

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