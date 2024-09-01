智慧經營／陽信銀行董座陳勝宏 虛實一體 做大金融版圖

陽信銀行董事長陳勝宏身為國內資深的銀行董座，他抱持歷史觀也積極擁抱數位科技，並要求經營團隊求新求變，除了獲利更重視成長。隨著銀行規模不斷壯大，陳勝宏強調上市是必然，目前正按部就班為上市之路做準備。

求新求變 規劃上市

前身為1957年成立的陽明山信用合作社，1997年改制為陽信銀行，至今成立67年，也是國內首批獲准改制的銀行之一，目前獲利及規模穩定成長，國內共有108家分行，海外則有大陸設立的租賃公司及柬埔寨微型財務公司。

陳勝宏出生於士林社子葫蘆堵，年輕時是貿易商，後來擔任陽明山信用合作社理事主席，並經歷信合社改制為陽信銀行，一直到現在分行破百家，可說是國內最資深的銀行董座。

「企業一定要跟著時代轉變，企業文化不能過於保守，否則一定會沒落」，陳勝宏要求團隊應用數位工具，不斷地求新求變。他也認為公司絕不能只重視獲利，經營公司要看績效更要看成長，如果不成長，公司壽命會受局限，無法突破；陽信銀行目標是每年成長5%以上，近幾年營運也都超過這個水準。

銀行是建立在大眾信任的產業，陳勝宏始終以歷史作為借鏡，去年春季美國矽谷銀行（SVB）倒閉肇因於客戶過於集中科技業，大環境改變導致存款大量流出而引發擠兌。

落實服務 黏著客戶

他說，1980年代美國也曾發生類似的銀行連環倒閉事件，賓州廣場銀行客戶及放貸過度集中於石油業，後來因聯準會迅速拉高利率對抗通膨，油價因而大跌，賓州廣場銀行債權惡化，存戶大幅提領，產生擠兌。其殞落背景和矽谷銀行如出一轍。因此歷史會重演，經營者必須警惕。

陳勝宏提到，現在對中小企業放款占全行逾五成，在基礎打好後，未來要跨向大企業的範疇，以利陽信銀行發展外匯業務及國際化布局。同時，一定要跟上時代，陽信數位轉型採「虛實一體」策略，數位金融已布置完整，要在使用上加強推廣，另也有電商陽信商店街，服務中小企業客戶與加強黏著度。

「上市是必然的，只是遲早」。陳勝宏強調，有13萬股東的陽信是大眾公司，股東多一定要上市，但事前有三項準備：第一體質做好、二是財務健全，第三則是上市後獲利須達一定標準，如果承諾大眾的股利做不到，對股價、股東權益都不好。

「我們的設定是每年總股息殖利率最少6%」，因為大眾對金融股會看配息，股價也是以配息為基準，所以既然上市就要把股東權益顧好，這才是大眾公司應有的責任，現在一切規劃都按部就班進行中。