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長榮航孫嘉明：客運票價易漲難跌、貨運價格走強

中央社／ 芝加哥1日電
長榮航空。聯合報系示意圖／記者黃仲明攝影
長榮航空。聯合報系示意圖／記者黃仲明攝影

長榮航空總經理孫嘉明表示，明年客運需求穩定，票價走勢「易漲難跌」，長程線穩盤、日本與東南亞需求強，港澳地區壓力較大；貨運今年第4季受旺季加持，伺服器、電商包機等急單帶動價格走強，東南亞貨運量價需求已比中國強勁。

航空業疫後迎來客運需求大反彈，桃園機場公司援引統計數據指出，2024年前7月桃園機場客運量達2604萬人次，已接近2019年疫情前水準，約91.3%，全年將可突破4000萬人次，預估2025年至2026年將會恢復到疫情前水準。

長榮航空第2季本期淨利新台幣82.2億元，創歷年單季最高，每股盈餘1.44元；累計上半年合併淨利為133.8億元，為歷年同期新高，每股盈餘2.31元。

展望今年後續與明年度營運，孫嘉明受訪指出，客運需求仍穩定，但票價估計僅微幅下滑3到4%，仍視艙等和季節性因素而定；由於油價波動，機務、機場等成本都在上漲，很難期待機票價格下修，估計整體走勢「易漲難跌」。

依照地區觀察，他表示，長程線票價幾乎沒變動，北美航點因西岸新增許多航空公司供給，恐出現價格競爭，但長榮航西雅圖訂位率仍超過90%；歐洲基本票價則維持不變，主要受惠需求持續暢旺，及俄烏戰爭導致的繞道效應等。

他指出，票價壓力較大的地區出現在港澳，主因是疫後需求不高，且各家航空公司復航速度較快，星宇航空也加入市場，在供過於求下，香港價格壓力較大；長榮航目前仍維持北京、上海、廣州、杭州、成都等航班，載客率約7成。

「日本線最熱」，他預估，明年日本線需求還是很強勁，票價會根據季節性浮動，扣除旺季因素整年票價差異不大；而東南亞也受惠曼谷、峴港、清邁、金邊需求強大，票價穩盤，但大城市中，雅加達動能偏弱。

針對貨運展望，孫嘉明表示，目前貨運價格大約是1公斤10美元，而第4季受惠感恩節等旺季加持，看好空運價格強勁，和疫情時1公斤20美元的水準相比，有一些成長空間，也看好伺服器、電商包機和汽車零組件等急單需求。

針對明年貨運趨勢，他認為，要觀察美國大選與消費需求，以往中國位居主要製造地，但現在產線多數移往東南亞，推升貨運需求比中國更強勁，運價也更高，目前觀察到高價買艙位的需求來自泰國、台灣，台灣以伺服器出貨為主；在明年台灣貨運艙位供給無太大變化下，預估貨運價格將維持在不錯的水準。

票價 長榮航空

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