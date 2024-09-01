貿協日本消費品大型拓銷團 創造1.09億美元商機

經濟部國際貿易署和外貿協會籌組的「日本消費產品大型拓銷團」邁入第29年，以專利產品及特色生活用品為主軸，以精實的行程帶領台灣企業走訪日本東京、大阪、福岡三大區域進行拓銷，為貿協規模龐大且歷史悠久之消費產品拓銷團，拓銷產品包括醫療照護輔具、優質食品伴手禮、環保ESG家具、寵物用品及專利設計電子產品等各式生活用品。

外貿協會表示，今年台日洽談會買主川流不息、詢價不斷，三站將近1300家日本買主到場，包括日本7大商社的伊藤忠商社、隸屬丸紅集團的丸紅Fashion Link、大丸百貨、丸井百貨、港南、萬代等大型買主，共創造1億900萬美元的商機。

貿協指出，本次參團企業達75家，團員人數更逾170人，其中有四成團員首次參加，面對目前日本消費市場景氣不振，以及因日圓貶值造成進口成本提高等挑戰，台灣企業以符合永續環保的概念和創意設計爭取買主目光。

貿協表示，在日本使用助聽器人口僅佔患有聽力障礙族群的16%，元勛國際看中日本居家醫療市場，推出耳機型及入耳式助聽器，除了新穎設計能避免讓佩戴者受到他人異樣眼光，更推出自我調整APP以貼近每一位病友的實際狀況，照應佩戴者的心理外也大幅降低一般助聽器成本中高昂的售後服務費用。

貿協指出，芳茂企業旗下品牌芳茲滴雞精本次首次參團，希望將台灣飲食中的食補文化推廣到日本，來日探索合作模式及打開雞精的知名度，標榜孕婦友善及保健食品的特性吸引不少買主來訪，其新產品黑松露風味雞精深得買主心。

首次參團的士福國際開發出可分解及作為堆肥的茶葉膠囊，獨特的商品和文青風格包裝相當吸睛，產品獲日本靜岡世界綠茶大賽創新獎等多項國內外獎項，本次除獲得數家電商青睞外，更獲丸井百貨邀約參加快閃店。