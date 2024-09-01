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他搭星宇批張國煒「降落技術不行」 釣出K董21字回應

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友在Threads上爆料，日前搭乘星宇航空董事長張國煒親自駕駛的班機，認為「那個降落技術真的不行」。示意圖。聯合報系資料照片
一名男網友在Threads上爆料，日前搭乘星宇航空董事長張國煒親自駕駛的班機，認為「那個降落技術真的不行」。示意圖。聯合報系資料照片

一名男網友在Threads上爆料，日前搭乘星宇航空董事長張國煒親自駕駛的班機，認為「那個降落技術真的不行」。文章PO出數小時後，就收到張國煒親自留言致歉，透露原PO搭到的是訓練航班，「那不是我飛的」，引發討論。

有網友PO文指出「搭到張國煒親駕的班機，那個降落技術真的不行」，而張國煒也在底下回應，「對不起，那是訓練航班，那不是我飛的。帶學員飛，抱歉。」短短一句話，就釣出上百名網友熱烈討論，有網友說，「本尊出來了」、「連K董也會海巡喔」、「K董好帥，抱著星宇的股票果然是對的」。

其中，有網友提到「如果你是真的K董，我必須讓你知道我坐星宇的感覺。星宇機師在下降著陸時，感覺飛機像是重重摔在地上，我都替星宇擔心這新買的飛機輪胎支架，能撐個幾次？若是華航和長榮，幾乎都是輕輕接觸地面著陸，星宇在下降技術真的有待加強！」

張國煒也回應，「對不起，讓你有不好的感受，新公司因為新進的飛行員比較多，訓練航班相對也比較多，但公司都有在監控飛機的狀態，確保是在安全的狀態運行，請您不用太擔心，飛機每天回來我們的機務維修人員也都有確實的確保飛機的安全性跟妥善度，至於技術我們會再改善，不要造成乘客的疑慮，最後還是謝謝你支持星宇，也跟您說聲抱歉，讓您有不好的體驗，我們會繼續加油改善」。

不過，由於該帳號「starluxkwc」既沒有大頭照，也沒有藍勾勾，因此也有部分網友表示，「K董，建議您去申請藍勾勾，這邊很多人會亂發布錯假消息，申請一下讓大家比較安心」、「怎麼可能一間公司的老闆這麼閒，在這回覆酸民」、「本人？小編？還是冒名？」、「要確欸，不是K懂的話等著被告欸，K董這麼會行銷，會用一個什麼都沒有的帳號？」、「我覺得是假訊息，沒有日期航班資料，就有人跳出來說不是我飛的，最好是這樣」、「我感覺K董為了回覆你，特別下載了『脆（Threads）』，哈哈哈哈」。

根據中時新聞網報導，星宇航空的公關表示，由於張國煒的社群平台都是自己親自管理，因此該篇PO文底下的回應，應該是董事長本人。另外，根據TVBS新聞網報導，目前已得到星宇證實，確認該帳號是張國煒親自回覆。

張國煒 星宇航空

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