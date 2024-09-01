TOYOTA 再出招！熱門車款 YARiS 買就送 Samsonite 28吋行李箱
歡慶9月為 TOYOTA YARiS CROSS 上市一周年，推出全新搶好康「TOYOTA YARiS CROSS優惠超箱的」優惠購車專案，即刻入主YARiS CROSS送原價 12,000 元「Samsonite 28吋行李箱」再享60萬高額零利率優惠。
TOYOTA台灣總代理和泰汽車為感謝消費者的支持，減輕消費者付擔，推出買車好康優惠，9 月推出「TOYOTA YARiS CROSS 優惠超箱的」活動，購買 YARiS CROSS 就送 Samsonite 28 吋上掀式行李箱，再享最高60 萬高額零利率，以及 消費者最需要的5 年 14 萬公里延長保固。
汽車達人分析，和泰汽車本次贈送的 Samsonite 28 吋上掀式可擴充行李箱，市場原價 12,000 元，對於想買車的消費者很有吸引力，這款行李箱是年輕人喜歡的熱銷款式，擁有簡約經典的時髦外型，以及個性化顏色套件，行李箱採用滾珠軸承雙輪設計，有效降低摩擦阻力，並搭載防盜拉鍊，讓您的旅程輕鬆、舒適又安全，有助於吸引想買小型休旅車的消費者進場買車。
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