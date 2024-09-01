快訊

馬鈴薯、小黃瓜、蘋果，放冰箱還是室溫保存？最佳指南一次看

全台最美旅宿！墾丁「W-Villa」突熄燈 粉絲滿滿不捨

「三蘆阿婆」騙學生100元買臭酸紅豆餅 一票在地人都遇過

TOYOTA 再出招！熱門車款 YARiS 買就送 Samsonite 28吋行李箱

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「TOYOTA YARiS CROSS 優惠超箱的」優惠活動自即日起至 9 月底止，贈品數量有限，送完為止。圖／業者提供
「TOYOTA YARiS CROSS 優惠超箱的」優惠活動自即日起至 9 月底止，贈品數量有限，送完為止。圖／業者提供

歡慶9月為 TOYOTA YARiS CROSS 上市一周年，推出全新搶好康「TOYOTA YARiS CROSS優惠超箱的」優惠購車專案，即刻入主YARiS CROSS送原價 12,000 元「Samsonite 28吋行李箱」再享60萬高額零利率優惠。

TOYOTA台灣總代理和泰汽車為感謝消費者的支持，減輕消費者付擔，推出買車好康優惠，9 月推出「TOYOTA YARiS CROSS 優惠超箱的」活動，購買 YARiS CROSS 就送 Samsonite 28 吋上掀式行李箱，再享最高60 萬高額零利率，以及 消費者最需要的5 年 14 萬公里延長保固。

汽車達人分析，和泰汽車本次贈送的 Samsonite 28 吋上掀式可擴充行李箱，市場原價 12,000 元，對於想買車的消費者很有吸引力，這款行李箱是年輕人喜歡的熱銷款式，擁有簡約經典的時髦外型，以及個性化顏色套件，行李箱採用滾珠軸承雙輪設計，有效降低摩擦阻力，並搭載防盜拉鍊，讓您的旅程輕鬆、舒適又安全，有助於吸引想買小型休旅車的消費者進場買車。

「TOYOTA YARiS CROSS優惠超箱的」即刻入主YARiS CROSS送原價 12,000 元Samsonite 28吋行李箱， 再享60萬高額0利率優惠案。圖／業者提供
「TOYOTA YARiS CROSS優惠超箱的」即刻入主YARiS CROSS送原價 12,000 元Samsonite 28吋行李箱， 再享60萬高額0利率優惠案。圖／業者提供

TOYOTA 休旅車 消費 買車

延伸閱讀

雄中開學奇景！高一新生拖行李箱報到 校友曝原因：不然手會廢掉

TOYOTA YARiS CROSS優惠超「箱」的 現在買就送Samsonite 28吋行李箱

雄中生開學拉行李箱引熱議 校方：行之有年經驗談

Toyota Corolla Cross小改資訊曝光 車輛安全資訊網現蹤

相關新聞

餐飲業擴大投資美國 法人：市場單價高、毛利率佳

看好美國內需商機，餐飲業持續加大投資，不僅美食-KY旗下85度C、八方雲集赴美持續蓋中央工廠；王品、瓦城在美設立子公司計...

TOYOTA 再出招！熱門車款 YARiS 買就送 Samsonite 28吋行李箱

歡慶9月為 TOYOTA YARiS CROSS 上市一周年，推出全新搶好康「TOYOTA YARiS CROSS優惠超...

為何北市房價那麼高還在漲？專家：正在惡性循環

據最新一期2024年6月清華安富房價指數顯示，全國房價指數為206.92，較去年同月上漲13%。六都的房價指數年漲幅持續...

餐飲業三模式進擊 搶美國內需商機

依美國餐飲協會資料顯示，美國2024年餐飲市場預估規模1.1兆美元，中餐館第2季持續增長，整體亞洲餐館在美國餐飲市場占比...

中小企業ESG／馬修嚴選 共好當成 DNA

宜蘭頭城的3月天，太陽已開始發威。由小學老師改務農的陳文正一頭汗，跑來迎接採購者「馬修嚴選」優格的執行長王世煌，直入更熱...

中小企業ESG／憨膽創業 賣高價優格

「馬修嚴選」優格的執行長王世煌一輩子就做一件事：優格。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。