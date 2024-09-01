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為何北市房價那麼高還在漲？專家：正在惡性循環

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

據最新一期2024年6月清華安富房價指數顯示，全國房價指數為206.92，較去年同月上漲13%。六都的房價指數年漲幅持續攀升，台北市房價漲幅雖然較小，但計算房價租金比，高達56倍，等於買房收租56年才能回本。

好時價表示，台北市近十年房價漲幅超過二成，然而租金中位數漲幅僅約6%，租金漲幅追不上房價速度，導致房價租金比節節升高。超高的房價租金比，讓投資客當包租公的難度增加，轉而傾向短期買賣交易獲利，此又造成房價上漲，形成惡性循環，政府應提出對策設法解決。

好時價表示，房價租金比為房價與年租金之比率，此一比值反映購屋成本與租金收益的關係，房價租金比越高，代表透過出租回收成本的年限就越長，對於投資客不利，相較之下，代表適合租屋，有利於承租者。

相反的，若是房價租金比數字偏低，則代表「租不如買」。此比值亦是做為觀察市場是否有泡沫現象的指標之一。

好時價排除實價登錄買賣及租金的異常案件後，選取交易面積30至50坪的住宅及租賃樣本，分別計算買賣總價及年租金中位數，以此計算台北市的房價租金比。

好時價發現2023年臺北市整體房價中位數為2,900萬元，而年租金中位數為51.6萬元，房價租金比一路從2014年的40倍攀升至2023年的56.2倍，呈現顯著上升趨勢。

其中台北市公寓的房價租金比又明顯高於華廈及大樓，推測因公寓屋齡普遍較高且缺乏公共設施及電梯，因此租金較低，然民眾購置公寓的目的為期待未來都更所帶來增值效益，導致公寓房價持續上漲，使得其房價租金比數字較高。

資料來源／好時價提供
資料來源／好時價提供

北市 房價 租金

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