嘉楠風華酒店六週年獻禮 對中6個6免費入住頂級VIP套房
嘉楠風華酒店歡慶六週年特別推出系列優惠活動，為感謝所有舊雨新知這六年來的支持，飯店不僅祭出滿千折百住宿優惠，更攜手合作嘉義熱門觀光工廠，加碼對中6個6免費入住「風華雙人VIP套房」等限定優惠。
週年慶活動有三大亮點，第一個亮點，預定官網任一專案享滿千折百。活動期間，透過官網或來電預訂任何專案的客房，每滿千元即享百元折扣；此外，活動期間預定的貴賓，還將額外獲贈蓋婭莊園和丸聚星球的門票及商品折價券，帶給旅客多重驚喜。
第二個亮點，「對中6個6」免費入住風華頂級VIP雙人套房。凡是生日日期（西元年＋月＋日）與身分證字號符合對中六個6的幸運貴賓，將可在9月份平日（周一至周四）免費入住價值萬元的「風華頂級VIP雙人套房」，感受無與倫比的舒適與尊榮。
第三個亮點，獨棟遊戲室奇幻魔法堡及空中酒吧，最高享六折優惠。為了讓更多旅客體驗酒店設施，活動期間在奇幻魔法堡或空中酒吧消費，根據身分證字號中的數字「6」享受以下折扣：身分證字號含有兩個「6」，單筆消費可折扣60元；身分證字號含有三個「6」，單筆消費可享六折優惠。
嘉楠風華酒店表示，酒店以創意、溫度和感動為理念，在建築、空間設計和服務上追求極致，座落於嘉義市精華地段，交通便利，是嘉義旅遊的最佳首選；此次週年慶優惠活動內容豐富，要讓旅客能盡情享受難忘的住宿體驗。
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