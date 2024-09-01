餐飲業三模式進擊 搶美國內需商機
依美國餐飲協會資料顯示，美國2024年餐飲市場預估規模1.1兆美元，中餐館第2季持續增長，整體亞洲餐館在美國餐飲市場占比12.6%。看準美國是全球最大餐飲市場之一，加上多元文化，接受度高，為台灣餐飲業者提供進入市場機會。
國內餐飲業進軍美國主要透過三個模式，第一是先開直營店再發展加盟店，像是85度C、八方雲集都是先透過直營店控制品牌形象、產品質量、服務標準，再靠加盟店加速複製。
第二，以獨資或合資方式開直營店，像是王品（2727）、瓦城（2729）等廚藝水準門檻較高的餐廳，都是以直營店達到品牌和品質一致性。
第三是品牌授權，王座的「段純貞牛肉麵」和橘焱胡同的「胡同裏燒肉」皆是在美國尋找代理商，只要找到契合的合作夥伴，就可以快速在當地發展。
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