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餐飲業擴大投資美國 法人：市場單價高、毛利率佳

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
美食-KY。圖為美國休士頓百利大道上的85度C。圖／聯合報系資料照片
美食-KY。圖為美國休士頓百利大道上的85度C。圖／聯合報系資料照片

看好美國內需商機，餐飲業持續加大投資，不僅美食-KY（2723）旗下85度C、八方雲集赴美持續蓋中央工廠；王品（2727）、瓦城在美設立子公司計畫開餐廳；王座「段純貞牛肉麵」、橘焱胡同的「胡同裏燒肉」走品牌授權模式。

餐飲業美國概念股聚落逐漸成形，法人看好，美國市場單價高、毛利率佳，對餐飲股帶來新契機。

看準美國是全球最大消費市場，加上大陸面臨消費緊縮，餐飲股紛紛擴大投資美國市場。85度C目前在美遍布八個州、插旗11個主要城市，共78個據點。今年來在美新增六間門市，全年展店八至十間目標可望達成。

85度C在美已有三座中央廚房，去年投資1,850萬美元（約新台幣5.68億元）在紐澤西州設立第四座中央廚房，可望在東岸首店開出後啟用。公司預計最快今年底前進紐澤西，2025年進駐紐約州、伊利諾州及奧克拉荷馬州，預估2026年美國門市將達百店規模。

八方雲集日前董事會啟動在美新一輪投資，透過美國子公司間接投資設立德州子公司，投資金額720萬美元（約新台幣2.34億元），並在達拉斯買不動產，將在美設置第二座中央工廠。八方雲集美國市場擴張步伐加快，預計年底於南加州達11家，下一個目標聚焦德州。

王品近期宣布進軍美國，投資金額1.6億元，在美國德拉瓦州與德州申請成立子公司。由於美國開立新餐廳籌備期至少一年，市場預期最快明年第4季開出第一家門店。公司表示，會依照店點及當地客層選擇品牌。

瓦城去年底也透過子公司第一美味斥資1,000萬美元（約新台幣3.2億元）在美設立子公司。

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