快訊

金門自大陸引「救命水」 爆外來種魚類入侵危機

飆37度高溫午後雨 吳德榮估周四起颱風威脅台灣、不排除登陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中小企業ESG／憨膽創業 賣高價優格

經濟日報／ 記者梁玉芳／專題報導
馬修嚴選執行長王世煌（左）與宜蘭青農陳文正（右）合作，種植無農藥殘留的哈密瓜，為季節限定口味的優格做準備。記者蔡宗儒／攝影
馬修嚴選執行長王世煌（左）與宜蘭青農陳文正（右）合作，種植無農藥殘留的哈密瓜，為季節限定口味的優格做準備。記者蔡宗儒／攝影

「馬修嚴選」優格的執行長王世煌一輩子就做一件事：優格。

早年在統一，就是做優格、優酪乳，「曾經手上預算是2億、營業額20幾億元。」但他選擇走出舒適圈，因為他看見不同的未來。

創業還是做熟悉的優格，但不跟老東家搶市場，他擇定高價位市場，消費者也埋單--他一直相信，高品質的優格是有市場的。

「如果你是一個創業者，那你一定是看趨勢往哪邊去，就要往那邊去。」他判斷未來追求健康、食安、永續議題一定會愈來愈重要；「我不應該只有想到消費者或是供應商，我周邊的同仁、我的夥伴、股東，都要照顧到，或是對這個環境跟社會，所以我就把它串起來。」

現在大企業講究包材減量，14年前創業之初，王世煌到大創買了一堆保鮮盒，裝優格賣，顧客「拿回空盒、回填優格」就給優惠。後來，法令改變，為了食安，食品是不能refill的。

「就是憨膽啊。」王世煌說，發跡在台南，當初只有一家門市，有位奇美醫院醫師跑來跟他說，「哇，你很勇敢耶」。王世煌笑說，回想起來，當初真該害怕，食安風險真的很大；「但是更有趣的是：欸，消費者也願意支持。」

如今塑膠的優格瓶都由專業塑膠回收廠處理，先打碎再製成非食品用的容器。裝各式時令果醬的玻璃，就與專業回收的「春池玻璃」合作，製成再生玻璃。

創業 消費 食安

延伸閱讀

減重期間嘴饞難克制？網推「這8樣」低負擔零食快收藏！

高雄農地遭回填4.5萬噸營造廢土 山坡地被填成大平台

影／開學季！新北啟動食安監控回報系統 食物中毒通報降近9成

血腦屏障也擋不住 研究：人類大腦已累積一湯匙塑膠

相關新聞

餐飲業擴大投資美國 法人：市場單價高、毛利率佳

看好美國內需商機，餐飲業持續加大投資，不僅美食-KY旗下85度C、八方雲集赴美持續蓋中央工廠；王品、瓦城在美設立子公司計...

餐飲業三模式進擊 搶美國內需商機

依美國餐飲協會資料顯示，美國2024年餐飲市場預估規模1.1兆美元，中餐館第2季持續增長，整體亞洲餐館在美國餐飲市場占比...

中小企業ESG／馬修嚴選 共好當成 DNA

宜蘭頭城的3月天，太陽已開始發威。由小學老師改務農的陳文正一頭汗，跑來迎接採購者「馬修嚴選」優格的執行長王世煌，直入更熱...

中小企業ESG／憨膽創業 賣高價優格

「馬修嚴選」優格的執行長王世煌一輩子就做一件事：優格。

產業追蹤／科技助陣 花東產業迸發新能量

花東地區以壯麗的自然景觀和多樣的原住民文化聞名，更孕育著豐富的農業、養殖和深層海水產業。其中花蓮以有機稻米種植面積名列全...

產業追蹤／特色原料加值 活絡原鄉經濟

花蓮和台東縣共有29個鄉鎮市，除了綠島之外，都是屬於原民鄉鎮，在花東生活的原住民族包含阿美、太魯閣、撒奇萊雅、噶瑪蘭、賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。