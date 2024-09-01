中小企業ESG／憨膽創業 賣高價優格

「馬修嚴選」優格的執行長王世煌一輩子就做一件事：優格。

早年在統一，就是做優格、優酪乳，「曾經手上預算是2億、營業額20幾億元。」但他選擇走出舒適圈，因為他看見不同的未來。

創業還是做熟悉的優格，但不跟老東家搶市場，他擇定高價位市場，消費者也埋單--他一直相信，高品質的優格是有市場的。

「如果你是一個創業者，那你一定是看趨勢往哪邊去，就要往那邊去。」他判斷未來追求健康、食安、永續議題一定會愈來愈重要；「我不應該只有想到消費者或是供應商，我周邊的同仁、我的夥伴、股東，都要照顧到，或是對這個環境跟社會，所以我就把它串起來。」

現在大企業講究包材減量，14年前創業之初，王世煌到大創買了一堆保鮮盒，裝優格賣，顧客「拿回空盒、回填優格」就給優惠。後來，法令改變，為了食安，食品是不能refill的。

「就是憨膽啊。」王世煌說，發跡在台南，當初只有一家門市，有位奇美醫院醫師跑來跟他說，「哇，你很勇敢耶」。王世煌笑說，回想起來，當初真該害怕，食安風險真的很大；「但是更有趣的是：欸，消費者也願意支持。」

如今塑膠的優格瓶都由專業塑膠回收廠處理，先打碎再製成非食品用的容器。裝各式時令果醬的玻璃，就與專業回收的「春池玻璃」合作，製成再生玻璃。