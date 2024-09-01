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中小企業ESG／馬修嚴選 共好當成 DNA

經濟日報／ 記者梁玉芳／專題報導
為讓資深同仁有更好機會及正向效益，馬修嚴選執行長王世煌多年前開始「員工內部加盟」計畫，吸引年輕員工加入。馬修嚴選／提供
為讓資深同仁有更好機會及正向效益，馬修嚴選執行長王世煌多年前開始「員工內部加盟」計畫，吸引年輕員工加入。馬修嚴選／提供

宜蘭頭城的3月天，太陽已開始發威。由小學老師改務農的陳文正一頭汗，跑來迎接採購者「馬修嚴選」優格的執行長王世煌，直入更熱的溫室，就為看今夏可能採購的哈蜜瓜。

「他種的瓜，『哈』味很濃，搭優格是季節限定，熟客老早就預訂。」王世煌笑說。

合作不給植物壓力

網室內離地種植的哈密瓜，像士兵列隊、井然有序。「明天蜜蜂就要進來授粉了。」陳文正說，「要給蜜蜂做工四天」。開花之後，「一株只會讓它背一果，一整株大概是就是26片葉子，只結一顆果實，就會又大又甜。」

陳文正的瓜是不給人預定的，因為是做「ND（無農業殘留）」，一切看天意，「到底能夠採多少瓜，我不知道。」

他說，跟馬修的合作模式很棒的就是：「不簽約，我就沒有壓力；我沒壓力，就不會給植物壓力--它該怎麼生長、就怎麼生長。」

大力扶植青農留農

陳文正與王世煌的合作從來沒有白紙黑字。與全台數十位青農合作，大半都是這種老派的互信模式；扶植青農留農、使用本土食材是馬修嚴選實踐ESG的路徑之一：「嚴選友善土地的美味，實踐永續的美好生活」。

王世煌說，14年前創業的時候，還沒聽說過「ESG」這詞，他心裡想的就是「三贏」或「共好」，與農友合作「不還價」，讓他們有穩定的收益；有時老農不做的地，他也鼓勵青農接手。

馬修嚴選ESG心法
馬修嚴選ESG心法

扮串連上下游橋梁

對消費者來說，馬修嚴選門市裡，牆上照片呈現食材的產地，可以看見農園的樣子、農夫的長相，「清楚食材的來源是可以信賴的，品質是可以安心的」；更能試吃各種優格配不同果醬、聽菌種及果香的說明。「我們就是扮演串連上下游的橋梁」，對消費者、生產者、販賣者都好，這就是三贏。

不追暴利創造三贏

做生意並不把利字擺第一，股東沒意見嗎？

在收益還沒打平的前幾年，王世煌說，就要「讓股東看到業績是一直往上成長的」，表示馬修嚴選是走在對的路上，獲利是早晚的事。

股東都是理念相同的人，這點很重要，要看見利潤之外更大的價值：「共好」--時髦一點的說法就是ESG。

借用青農陳文正的說法：你不要給我壓力，我就不會給產品壓力，業績和品牌才會長得更好。

ESG 壓力 股東

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