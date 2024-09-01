產業追蹤／香氛研發 打造台灣專屬記憶

山林樣品採樣成分組成分析。璞草園／提供

氣味不僅代表物質本身的記憶密碼，更是生活經驗與文化傳承的藍圖。在花東地區，吹著太平洋的風，縈繞在山林、河流、海洋、雲霧、雨露等不同氣味，深吸一口氣，會發現這裡的氣味蘊含著台灣的嗅覺記憶。

花東地區曾經是香茅種植以及香茅精油提煉的主要產區之一，這裡還種植許多特殊藥草植物。在1930年代，台東知本地區以種植可預防瘧疾的金雞納樹及其他藥草（如青脆枝、白鶴靈芝草等）聞名。然而，隨著時代變遷，這些產業逐漸消失，不過在近年來休閒農業和香氛產業的興起，花東地區的香草植物種植場域日益增加，為當地產業帶來多元化嘗試。

過去，花東地區產業要求大量生產高品質產品，捨棄本質，導致發展受限，為了讓在地特色走向國際，開展產業規模，在經濟部產業技術司補助下，推動香氛成為花東未來主要產業，積極導入氣味組成分析設備和建構技術，並利用機能性檢測技術（抗氧化、抗菌、抗發炎等）服務平台，協助業者提升自我研發能量，也將在地的農特產作物或農產次級品，轉化成香氛產業中的妝品原物料，並建構出專屬東台灣地區的香氛妝品產業鏈。

在進行當地香氛業者盤點過程中，也發現香草植物種植已成為在地農業單位積極推廣的項目，不過，香草植物時常受到氣候環境的影響，造成其成分組成差異，進而影響產品開發的品項類別。因此，在經濟部產業技術司補助下，引入氣味組成分析技術，並在「氣相層析串聯質譜儀分析檢測系統（GC-MS／MS）」的設備基礎上，幫助業者分析香草植物的指標成分含量，協助建立內部品質管控資料，這些資料不僅能作為原物料採購的價格依據，還可以與契作農戶商討田間管理和種植方法，有效縮短業者掌握原物料特性的時間，並建構專屬的香草應用資料庫。

為了配合業者的需求，積極開發多項氣味組成分析技術服務，利用溫度、萃取方式和熟成時間等參數，嘗試建立山、川、里、海多元環境的氣味模組。過去的分析技術，只侷限氣味的組成，無法體現立體層次與流動，透過技術升級與導入，能達到在室內重構出雲霧繚繞清晨之初的氣味情境。

花東地區面臨農業轉型的挑戰，許多田地休耕甚至荒廢，促使過去政策型農業經濟模式，往精緻及特色型農業經濟的方向前進，提升農業產值並促進土地多元應用，而香草的種植不僅不與糧地競爭，還能作為輪作選項之一，解決閒置農耕土地的問題。相信不久的將來，除了可以見證花東地區成為台灣的普羅旺斯之外，更可以在世界各地看到專屬台灣嗅覺記憶的商品。

（作者是東部產業技術跨域應用及環境建構計畫成員）