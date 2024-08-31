餐飲股進軍美國市場兵分三路 直營、加盟、授權各有利基

美國餐飲協會 (The National Restaurant Association) 資料顯示，美國2024年餐飲市場預估規模為1.1兆美元，中餐館第2季出現持續增長趨勢，整體亞洲餐館在美國的餐飲市場佔比達12.6%。看準美國是全球最大的餐飲市場之一，加上是多元文化的國家，對各類餐飲文化接受度高，為台灣餐飲業者提供進入市場的機會。

國內餐飲股進軍美國主要透過三個模式，第一是先開直營店再發展加盟店，像是85度C、八方雲集都是先透過直營店控制品牌形象、產品質量、服務標準，再靠加盟店加速複製。這二個品牌都是在單一市場已面臨飽和，看好美國龐大的市場規模，將成為驅動營收下一階段躍進的重要動能。85度C已於2022年底開出美國第一家加盟店，雖然推進順利，但公司相當謹慎，目前加盟店僅3家，八方雲集則是預計2025年開放加盟。

其二，則是以獨資或是合資的方式開直營店，像是王品、瓦城等廚藝水準門檻較高的餐廳，都是以直營店來達到品牌和品質的一致性，好處是可以統一管理與決策，不過，展店速度通常較慢。由於王品和瓦城在台灣市場都是以多品牌的策略擴張市占，因此進軍美國主要不是因台灣市場飽和，而是期待透過市場多元化分散來自單一市場的風險，同時走向國際有助拓展品牌知名度。

第三種模式則是品牌授權，像是王座的「段純貞牛肉麵」和橘焱胡同的「胡同裏燒肉」皆是在美國尋找代理商，這樣的模式通常只要找到契合的合作夥伴，就可以快速在當地市場發展，且對品牌商而言，不需投入高額資本，可以輕資產的模式分食來自當地市場的成長。不過，一旦品牌商和代理商雙方在運營策略、目標存在分歧，很容易提前終止合作，一不小心就要打掉重練。