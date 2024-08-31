餐飲股搶賺美金！加大美國投資 蓋中央工廠、設子公司

看好美國龐大的內需商機，餐飲股持續加大美國投資。不僅美食-KY旗下的85度C、八方雲集赴美持續蓋中央工廠，王品、瓦城都已在美設立子公司，計畫在當地開餐廳。王座的「段純貞牛肉麵」、橘焱胡同的「胡同裏燒肉」則走品牌授權的模式，以加速在當地市場的發展，餐飲業美國概念股聚落逐漸成形。法人普遍看好，美國市場單價高、毛利率佳，對餐飲股帶來新契機。

看準美國是全球最大的消費市場，加上中國大陸市場持續面臨消費緊縮，餐飲股紛紛擴大對美國市場的布局。85度C目前在美國已遍布八個州、插旗11個主要城市，共計78個據點。今年以來在美新增六間門市，全年展店八至10間目標可望順利達成。

85度C在美已有三座中央廚房，去年砸下1,850萬美元，核約新台幣5.68億元，在紐澤西州設立第四座中央廚房，可望在東岸首店開出後正式啟用。公司預計最快今年底將前進東岸的紐澤西，2025年將進駐紐約州、伊利諾州以及奧克拉荷馬州，預估2026年美國門市將達百店規模。

八方雲集日前董事會啟動在美的新一輪投資，透過美國子公司間接投資設立德州子公司，投資金額720萬美元，核約新台幣2.34億元，並在達拉斯斥資逾2億元取得不動產，將在美設置第二座中央工廠。

八方雲集美國市場擴張步伐加快，預計至2024年底於南加州達到11家，並且將下一個門店拓展目標聚焦在德州。看好德州人口數達3,000多萬，僅次於加州的3,900萬，涵蓋達拉斯、奧斯丁、休士頓三大重要城市，坐擁人口眾多、資金充沛等優勢，預估可增添未來二至三年營運能量。

王品近期宣布將進軍美國，投資金額新台幣1.6億，在美國德拉瓦州與德克薩斯州申請成立子公司。由於美國開立新餐廳籌備期至少一年，市場預期最快明年第4季開出第一家門店。王品集團旗下品牌眾多，會以何品牌進軍美國市場仍在評估中，公司表示，會依照店點以及當地客層做品牌選擇。

瓦城董事會去年底也通過透過子公司第一美味斥資1,000萬美元，核約新台幣3.2億元，間接投資美國、在美設立子公司。瓦城表示，目前已與加州知名購物中心Westfield Century City完成簽約，首店插旗洛杉磯A級商場，設定客單價平均在40美元，2025年美國將至少有2間門市。

另，王座以段純貞作為進軍美國市場的主力品牌，2021年美國首家分店開幕，採海外授權的模式，目前在加州有二家店。橘焱胡同日前亦宣布第4季在洛杉磯爾灣開出美國第一家燒肉店，「胡同裏燒肉」以單店授權加盟的方式進駐，餐飲型態有別於台灣採單點模式，而是燒肉結合吃到飽的型態，客單價估在60美元。