農業青年大使訪泰國 農業交流拓展新理念

台灣農業青年大使團赴泰國參訪，和泰國農業產學人士交流。團長鍾明娟表示，希望此次交流能夠學習泰國在農業管理、經營、市場行銷及包裝設計方面的創新理念。

2024年「農業青年大使『新南向』交流計畫」大使團26日抵達泰國展開為期6天的訪問，27日首先參訪東南亞最大的24小時果菜批發市場「泰市場」（Talaad Thai）。團員們向市場人員詢問市場的營運模式及商品儲存方式。團員們表示，市場內部規劃井然有序、走道寬敞，這些優點值得台灣借鏡。

團員們28日下午拜會當地台商，了解泰國經營成功模式與當地市場情況，也請教在泰經營經歷，包括銷售模式與契作保障、農業技術監測、泰國農業機械化與人力資源情況及泰國青農所面臨的挑戰等。

農青團29日上午拜會泰國農業推廣處（Departmentof Agricultural Extension），共同探討「青年智慧農民」計畫（Young Smart Farmer, YSF）。下午則赴位在曼谷西方北碧府（kanchanaburi）的甘蔗農場拉勘農場（Rakkan Farm）參訪。

團員在交流過程中向甘蔗農場工作人員提問農莊的運作及行銷農產品模式，工作人員和團員分享農場的營銷經驗和甘蔗相關農產品，也向團員介紹農場是如何透過自製太陽能設備來實現電力自給自足。

拉勘農場主人蘭潘朋（Ramphanphon Rayayoi）說，她很高興能夠看到有外國的團體來到農場交流，也期望未來雙方可以有更多的互動。

農青團團長、農業部簡任技正鍾明娟告訴中央社，自2003年台灣與泰國簽署農業合作備忘錄以來，雙方定期召開農業雙邊合作會議，透過這些會議促進兩國在農業政策、科技技術及人才交流方面的合作，進一步提升雙方農業發展。

鍾明娟指出，泰國作為「世界的廚房」，擁有多元的農業產業。她希望透過此次參訪，學習泰國在農業企業管理、農場經營、市場行銷及包裝設計等方面的創新思維，並提升專業能力。

今年的農青大使團成員包括在學學生和在職青農，專精的領域十分多元，包括農場經營、有機培育、養殖魚業、蔬果栽培、花卉園藝及食品科技等。

目前就讀屏東科技大學科技農業學士學位學程的團員鄧之琳表示，氣候變遷正推動農業產區的移轉，泰國也面臨相似的挑戰；例如，原先種植香蕉的地區因氣候變化改種其他作物，這樣的情況也發生在台灣，香蕉的種植區域逐漸移向雲林等中部地區。

她認為，未來台灣可以向泰國學習應對氣候變遷的方法。

鄧之琳說，參加農青大使團的動機是響應新南向政策，學習泰國的農業技術。她強調，走出舒適圈後才發現泰國的農業實際情況與台灣有很大不同。她期望兩國能加強學術合作，為台灣學生提供更多赴泰國學習的機會，獲取寶貴的經驗與技術。

就讀嘉義大學農產管理學士學位學程的團員洪鳳茹表示，自己家裡主要從事茶園管理業務，她當初決定參加農青大使團，是因為大二時聽到學姐的分享，了解到這次活動有機會在泰國推廣台灣茶，因而決定參加。

洪鳳茹說，「泰市場」在衛生管理方面值得台灣學習，不過市場缺乏冷鏈系統，無法完整保存與運送產品，是台灣能夠協助的部分。她希望這次參訪能深入了解泰國的田園管理，尤其是農藥與肥料的使用。

團員張閔翔曾獲選全國第二屆百大青農，他以友善環境的耕作方式，種植有機水稻、大豆及小麥，並創立個人品牌，致力於在地環境的永續經營。張閔翔說，他與泰國專家及業者進行交流，推廣台灣的先進農業技術，希望參訪能為雙方帶來實質收穫。

團員楊士藝則是在南投成立藍莓農場，致力有機和高品質的藍莓生產。楊士藝指出，台灣在農業技術方面實力堅強，交流過程中希望能分享台灣的軟實力。在參訪蔬果批發市場時，他認為市場的走道規劃整齊；在參訪農業大學時，他們將行銷融入生活中的做法也令他們印象深刻，這些都值得台灣學習。

楊士藝說，希望這次參訪團員能在各自專業領域學到不同的觀點，並將這些知識帶回台灣，促進雙方共同成長。